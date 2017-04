Unidades da Funac celebram a Páscoa

As unidades da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) iniciam, nesta quinta-feira (13), as celebrações da Semana Santa. Até domingo (16) serão realizadas diversas atividades, com destaque para as que acontecem no Centro Socioeducativo de Internação Masculina de São Luís e no Centro de Juventude Eldorado e Canaã que farão a encenação da Via Sacra de Jesus Cristo com a participação dos adolescentes. Haverá doação de ovos da páscoa com o apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

As comemorações, organizadas pelas equipes técnicas do órgão, tem a participação dos familiares e de toda a comunidade socioeducativa. Neste período, na rotina das unidades, estão sendo organizadas oficinas de biscoito e de ovos de páscoa, decoração dos espaços com cartazes, grafite e confecção de lembranças que serão distribuídas pelos socioeducandos. Paralelo a essas atividades foram realizadas rodas de conversas e exibição de filmes com o objetivo de mostrar aos adolescentes o real significado da Páscoa.

“Essas atividades temáticas da Semana Santa nos permitem trabalhar com adolescentes questões na perspectiva da reflexão, concentração, espírito de cooperação, sociabilidades e confiança no outro, além de despertar para os aspectos de higiene e limpeza no momento da confecção dos ovos”, explica a coordenadora técnica Crêdimis Mendes, da Casa de Semiliberdade.

A coordenadora dos programas socioeducativas da Funac, Nelma Pereira, ressalta que esses momentos são fundamentais para ressignificar a vivência dos adolescentes e fortalecer a convivência familiar. “Por isso, fazemos questões de ter essas programações em nossa rotina socioeducativa; a celebração das datas comemorativas são excelentes ferramentas que auxiliam na finalidade maior que é construir um novo projeto de vida com os adolescentes”.