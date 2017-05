Unidade Viva do Shopping Passeio comemora 1 ano com mais de 54 mil atendimentos

O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon/MA) comemorou um ano de funcionamento da unidade do Viva no Shopping Passeio, no Cohatrac. Durante o evento comemorativo, o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, anunciou a permanência da unidade no shopping.

Apenas neste primeiro ano de funcionamento, foi contabilizado um total de 54.232 atendimentos. Hoje, a unidade conta com os serviços de emissão de 1ª e 2ª via de RG, inscrição e consulta do CPF, antecedentes criminais e serviços do balcão do cidadão, que incluem emissão de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos e outros serviços online. Com a permanência da unidade no bairro, os serviços deverão ser ampliados.

Segundo o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, a descentralização é essencial para que o cidadão obtenha sua documentação básica sem precisar ir longe de casa. “Com esta unidade no Cohatrac temos a possibilidade de levar os serviços para mais perto da população, ao alcance de todos, e garantindo mais comodidade e acessibilidade”, afirmou o presidente.

Para a coordenadora do Shopping Passeio, Julianna Buzar, a parceria com o VIVA tem sido muito proveitosa. “Nós temos todo interesse de prolongar essa parceira enquanto o shopping mantiver atividades. Aqui nós temos uma alta demanda de serviço e queremos que o atendimento seja ampliado”, destacou a coordenadora.

A assistente Clécita Carvalho Barbosa aprovou a localização da unidade, dentro do bairro. “Melhora demais a vida das pessoas que precisam tirar seus documentos. Eu teria que tirar uma documentação no Fórum do Calhau. Chegando aqui eu fiquei até surpresa em saber que posso tirar. Foi o que eu fiz, economizando meu tempo”, avaliou Clécita.

Também os servidores se sentem contemplados com a facilidade de acesso à unidade. Para Delma Sodré, supervisora do posto de emissão de RG e moradora do Cohatrac, ter o trabalho perto de casa é bom para o servidor. “Faz toda a diferença ter uma unidade perto de casa. Quem vai querer pegar ônibus lá para o centro tendo uma unidade aqui?”, comentou.