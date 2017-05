Unidade do Procon em Santa Inês ganha nova coordenação e recebe melhorias

O Instituto de Promoção e Defesa ao Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon /MA), no município de Santa Inês, recebeu um novo veículo para a realização de suas atividades. Além do equipamento, a unidade conta, também, com novidade na coordenação de fiscalização, que será comandada por Jesion Rodrigues e a coordenadora geral da unidade será a Dayana Silva.A unidade do Procon/MA e do Viva em Santa Inês atinge não somente o município, como outras cidades próximas, como Zé Doca, Pindaré-Mirim, Pio XII, Bom Jardim, entre outras.

Com a chegada do novo veículo, o modo de atuação da unidade será aperfeiçoado. “Este veículo vem em um bom momento, visto que há uma grande necessidade de fiscalização não só em Santa Inês, mas também nas cidades vizinhas. Agora, teremos agilidade, chegaremos mais rápidos às denuncias e seremos mais intensivos, com novas metas e estratégias em todas as nossas ações”, comentou Jesion Rodrigues, o novo coordenador de fiscalização de Santa Inês.

Assumindo a fiscalização, Jesion Rodrigues acrescenta que as fiscalizações se tornarão mais intensas, sempre pondo em primeiro lugar o interesse do consumidor. “O consumidor de Santa Inês pode a certeza de que teremos um Procon mais atuante, com ainda mais foco na comunidade”, ressaltou.

O presidente do Procon/MA e do Viva, Duarte Júnior, ressaltou que a nova coordenação, assim como as melhorias na unidade, darão continuidade a expansão dos serviços realizados em todo o Maranhão. “Nossa meta é continuar a expandir os serviços, sempre com a mesma qualidade da sede [em São Luís], para todas as regiões do Estado. Com esta mudança e as melhorias, aprimoraremos o nosso trabalho oferecido aos consumidores e reforçaremos a fiscalização tanto em Santa Inês, como nas cidades mais próximas”, reforçou.

Este ano, a unidade do Procon em Pinheiro também foi reestruturada e ganhou um novo veículo e uma nova coordenação para intensificaras fiscalizações e ações na região.

Municipalização

O Procon/MA está fortalecendo o projeto de municipalização de suas atividades, objetivando estar cada vez mais presente na vida dos maranhenses. Atualmente, conta com 31 unidades distribuídas pelo Maranhão.