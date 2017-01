Unidade da Funac promove a ‘Semana de Incentivo à Escolarização’, em Imperatriz

O Centro Socioeducativo da Região Tocantina (CSRT), unidade de internação da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular, realiza desde segunda-feira (23) até esta sexta-feira (27) a 1ª Semana de Incentivo à Escolarização, em Imperatriz.

A iniciativa visa despertar os socioeducandos da Fundação para as atividades de escolarização, que se iniciam em fevereiro, e a importância do aprendizado. Ao longo da semana, psicólogos e pedagogos convidados se revezaram em palestras sobre temas relacionados ao processo de aprendizagem, colocados em pauta com os adolescentes.

Temáticas como o lugar da escola como espaço de interações significativas, com a participação do psicólogo Eduardo Araújo; a saúde mental em favor das aprendizagens, pelo psicólogo Thiago Ribeiro fizeram parte da programação. Com dinâmicas interativas, a pedagoga Francisca Selma fez um bate papo com os adolescentes sobre a importância social da escola, ainda como parte das atividades da semana.

“Todos os temas escolhidos para esta Semana de Escolarização se cruzam, se complementam e permitem aos nossos adolescentes a reintegração com os vínculos escolares e a valorização da escola na sua vida”, destaca a pedagoga da unidade de internação da Funac, Cleudiane Lima. “A Semana é um despertar para eles, de forma que possam iniciar as atividades de escolarização mais animados”, completou.

A Coordenadora Técnica do Centro Socioeducativo, Sânia Mara Galvão, destaca a importância da Semana como um incentivo para os socioeducandos. “A educação é um direito fundamental e eles precisam ter consciência de que, mesmo em cumprimento de medida, esse é um direito garantido nas unidades da Funac”, explica Sânia. “Através dessa semana, o nosso intuito foi incentivá-los a acreditar na escolarização como uma via de transformação e do quanto a educação possui impacto em todas as áreas de nossa vida”, ressalta.

Para os adolescentes internos da unidade é tempo de “recuperar o tempo perdido”, como eles dizem. “A Semana ainda não acabou e já percebemos o desejo deles em retomar os estudos e restabelecer os vínculos escolares”, identificou a Cleudiane Lima. “Já estamos felizes com esse resultado inicial”, concluiu.

Nesta quinta-feira (26), a programação tem continuidade com a pedagoga Flaviana de Carvalho, mestra em Educação, que vai pontuar aspectos do desenvolvimento humano e inteligências múltiplas; e com a temática ‘Limitações e superações no processo de aprendizagem’, com a participação da psicopedagoga e musicoterapeuta, Liliam Ribeiro Soares. Na sexta-feira (27), a programação será encerrada com a exibição do filme “Escola da Vida”.