Unidade da Funac estimula o cultivo da terra com socioeducandos pelo Projeto ‘Cultivando uma nova vida’ 

A Unidade de Internação do Sítio Nova Vida, da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, desenvolve as atividades do Projeto de Horta ‘Cultivando uma nova vida’, neste mês de janeiro. Explorar a terra como processo de socioeducação foi uma iniciativa de professores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que lecionam no local, e da equipe técnica e oficineiros da própria unidade.

Estimular e resgatar a autoestima e a responsabilidade são alguns dos objetivos do Projeto. “A ação visa também desenvolver aspectos importantes na vida dos adolescentes quanto à cidadania, geração de renda, autosustentabilidade, com foco no despertar para uma ação empreendedora”, explica o diretor da Unidade, Nikson Daniel Sousa.

O projeto contempla rodas de conversas, palestras interativas, oficinas sobre comportamento e empreendedorismo, atividades práticas quanto ao desenvolvimento e manutenção de horta, reconhecimento da qualidade do solo, preparo das mudas e da terra, até colheita.

“Ainda estamos na fase embrionária, como uma semente”, explica o diretor do Sítio. “Mas o cultivo da terra, oportuniza ações socioterapêuticas que possibilitam aos socioeducandos reflexões sobre segurança alimentar, responsabilidade, cuidado, respeito e disciplina”, acrescentou.

Hortaliças, legumes e verduras como alface, salsa, pimentão, brócolis e cenoura foram os itens escolhidos para cultivo no início do projeto. Outro detalhe importante é a utilização de materiais recicláveis e de fertilizantes naturais na ação, o foco também é cuidar do meio ambiente.

Parte do que é produzido no ‘Cultivando uma nova vida’ vai servir para o consumo da própria comunidade e visa estimular hábitos mais saudáveis. O restante da produção, os socioeducandos podem entregar para seus familiares nos dias de visita.