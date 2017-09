“Um maranhense para o exterior a cada 4 dias de gestão”, diz Flávio Dino em nova edição do Cidadão do Mundo

Com mil dias de governo e oferecendo intercâmbio gratuito para estudantes da graduação, o governador Flávio Dino recebeu nesta terça-feira (26) 80 alunos que embarcarão na terceira edição do programa Cidadão do Mundo.

“Já chegamos a 230 estudantes beneficiados com o Cidadão do Mundo e temos outros programas, como o Estágio Internacional. Isso significa que a cada quatro dias deste governo um aluno maranhense pôde estudar no exterior. Se todos tivessem feito isso antes, nossos indicadores seriam melhores”, afirmou o governador.

Ele afirmou que a manutenção do programa é prioridade, sobretudo com a paralisação de ações federais como o Ciência sem Fronteiras. “É um programa que nós priorizamos, acreditamos muito. Ele é para os jovens, mas também para o desenvolvimento do Maranhão, já que teremos recursos humanos mais preparados e capacitados”, ressaltou.

Esta é a terceira edição do Cidadão do Mundo e os 80 jovens selecionados terão a oportunidade de aprender ou reforçar os conhecimentos em uma língua estrangeira. Desta vez, foram oferecidas vagas para inglês, francês e espanhol, que serão vivenciadas nas cidades de Madri (Espanha), Toronto e Quebec (Canadá), Boston (Estados Unidos) e Cidade do Cabo (África do Sul).

Para quem sempre sonhou com um intercâmbio, a oportunidade é também uma chance de contribuir com o estado, de acordo com a estudante de Psicologia Mariana de Assis Câmara, que vai estudar francês em Quebec.

“Vamos voltar com uma bagagem muito grande e temos a missão de trazer isso para nosso estado. É uma oportunidade que não sei se teria na minha vida, mas estou tendo agora, no meu estado, um Maranhão que tem andado no sentido contrário do resto do país”, diz Mariana.

Foram concluídas duas edições até agora, Serão mais de 300 jovens enviados a seis países diferentes – África do Sul, Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos e França – até o final deste ano.

O embarque dos estudantes será realizado por grupos de acordo com o destino, sendo iniciado no dia 30 deste mês. A última viagem será do grupo de Boston, no dia 7 de outubro.