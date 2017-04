UemaSul promove reunião para formação de rede de mestrados

Dentro de sua missão de desenvolvimento regional, a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão(UemaSul) prima pelo fortalecimento da educação superior e pela criação de cursos de graduação e pós-graduação. Neste sentindo, a Uema Sul promove no próximo dia 10 (segunda-feira) uma reunião aberta a todos os mestres, doutores e doutorandos das instituições de ensino superior de Imperatriz e região.

A reunião é organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPEGI) da UemaSul e tem início às 9 h, no auditório da Ufma, campus Centro. “É uma reunião voltada ao fomento à criação e fortalecimento de programas de pós-graduação stricto senso na região tocantina. Já somos parceiros no mestrado em Ciências Agrárias da Uema e também estamos trabalhando na criação de um programa da UemaSul”, afirmou Alinne Silva, pró-reitora da Propegi.

O convidado para mediar a reunião e apresentar experiências exitosas na formulação de um projeto de pós-graduação é o Prof. Dr. Allan Kardec, Graduado em Engenharia Elétrica pela Ufma, mestre em Information Engineering pela Toyohashi University of Technology e doutor em Information Engineering pela Universidade de Nagoya, pós-doutorado pelo RIKEN (The Institute of Physicsand Chemistry), Japão, e participa, ainda, do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência. Além de ser consultor da CAPES e editor associado da Signal Processing. Já ocupou cargos de pró-reitor da Ufma, diretor de pesquisa e de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Atualmente, a UemaSul está em processo de elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A expectativa é que ao longo de cinco anos, pelo menos dois cursos de pós-graduação sejam instituídos na universidade. “O PDI vai entrar em uma fase de debate com toda a comunidade acadêmica e com a sociedade em geral, lá constará nossa meta de criação de cursos de mestrados e doutorados”, afirmou Elizabeth Nunes Fernandes, reitora da UemaSul.