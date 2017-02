Uema divulga edital para seleção da primeira turma do Mestrado em Agricultura

Estarão abertas de 6 de fevereiro a 3 de março, as inscrições para seleção da primeira turma do Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente da Universidade Estadual do Maranhão (PPGAA/UEMA), nas secretarias do Campus Balsas e do Centro de Ciências Agrárias da UemaSul, em Imperatriz.

Conforme edital publicado no dia 1 de fevereiro, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG), podem participar profissionais graduados em Agronomia, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas e áreas afins.

Serão ofertadas 15 vagas nas seguintes linhas de pesquisa disponíveis do PPGAA: Manejo Sustentável e Produtividade de Ambientes Agrícolas e Restauração e conservação de ecossistemas. As provas acontecerão no período de 13 a 16 de março. O resultado final será divulgado em 28 de março. Já o início das aulas está marcado para 17 de abril.

Informações sobre os documentos exigidos, valor da taxa de inscrição e calendário do processo de seleção podem ser conferidos no edital, neste link.

Sobre o Programa

O Mestrado em Agricultura e Ambiente objetiva o estudo sobre estrutura, funcionamento e manejo dos agroecossistemas do trópico úmido, por meio do desenvolvimento de projetos e estudos para identificação, avaliação e solução de problemas gerados pelos segmentos produtivos e ecológicos.

O programa, que será implementado pela Uema em parceria com a UemaSul, tem duração mínima de 18 meses e máxima de 24 meses. O funcionamento será nas instalações do PPGAA, em regime integral, tanto em Balsas (UEMA) quanto em Imperatriz (UEMASUL). Saiba mais em www.ppgaa.uema.br/.