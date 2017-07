TVN assume compromisso de melhorar canais de atendimento e resolver ações pendentes no Procon

Representantes da empresa TVN assumiram o compromisso, durante reunião com gestores e técnicos do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA), de atender as reclamações dos consumidores que denunciam falhas na oferta dos serviços de TV e internet oferecidos pela empresa. No total, foram registradas 162 reclamações, este ano, no Procon/MA, sendo que 126 permanecem em aberto pela TVN.

Durante a reunião, na quarta-feira (12), os representantes da TVN afirmaram que as reclamações pendentes serão resolvidas até 1º de agosto, de forma a garantir a resolução dos problemas dos consumidores.

Outra medida adotada pela empresa será a melhoria dos canais de atendimento da TVN. “Serão melhores tratados os canais de atendimento da TVN, para que o consumidor possa resolver, primeiro conosco, de forma célere e eficiente, evitando que os casos cheguem ao Procon ou aos outros órgãos de proteção dos consumidores, bem como ao Poder Judiciário”, disse a gerente de atendimento da TVN, Flávia Pessoa.

“Como forma de reforçar os canais de atendimento com a TVN, discutimos formas de resolver os problemas encontrados na oferta e qualidade dos serviços de TV e internet. A TVN se comprometeu em realizar uma força-tarefa para resolução das demandas até agosto. Assim, através do diálogo, é possível garantir uma melhoria na qualidade dos serviços prestados em todo o Maranhão”, afirmou o presidente do Procon/MA e do VIVA, Duarte Júnior.

Em caso de irregularidades ou problemas com os serviços de internet, TV por assinatura ou telefonia, o consumidor deve formalizar sua reclamação pelo aplicativo do Procon/MA, pelo site (www.procon.ma.gov.br) ou nas unidades fixas que funcionam em várias regiões do Maranhão.