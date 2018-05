“Tudo tem seu tempo certo”, diz morador sobre obras aguardadas há mais de 40 anos em Peritoró

“É como diz o ditado: tudo tem seu tempo certo”, disse o autônomo Wellington Gonçalves sobre as entregas de uma delegacia e do mercado municipal de Peritoró nesta quinta-feira (3) pelo governador Flávio Dino. Algumas obras eram aguardadas há mais de 40 anos pela população.

“É isso que a gente precisa, da atenção dos governantes para a população mais humilde, que nosso estado tem muito. A inauguração da delegacia já era para ter sido feita há muito tempo”, completa o peritoroense.

A Delegacia Civil recebeu um investimento de R$ 500 mil para ser construída. O novo prédio conta com duas celas de contenção, gabinete do delegado, cozinha com refeitório, alojamentos masculino e feminino, sala de reconhecimento, recepção, banheiros sociais adaptados, cartório e depósito.

Para o delegado Fábio Cordeiro, titular da delegacia de Peritoró, o espaço moderno é uma conquista para a cidade. “Nós estamos em um dos cruzamentos rodoviários mais importantes do estado e, sem dúvida, essa delegacia que foi entregue vai ser importante não só para Peritoró, mas para as cidades vizinhas”.

Presente na inauguração, o secretário de Segurança Pública Jefferson Portela ressaltou a importância do equipamento para a região. “Agradecemos ao governador por mais essa entrega de uma delegacia de polícia. Aqui o delegado Fábio e sua equipe, ao lado da Polícia Militar, podem desempenhar as atividades de segurança em Peritoró e em apoio à região”.

Quarenta anos de espera

Construído em 1971, o mercado municipal do povoado Independência nunca havia passado por reforma. Foram 45 anos de espera da população por melhores condições para compra e venda de alimentos no espaço.

A partir do investimento de R$ 220.874,16, por meio de convênio celebrado pelo Governo com a prefeitura em 2017, o Mercado Público Municipal Luiz Montenegro Tavares foi entregue nesta quinta totalmente revitalizado.

A reforma contemplou troca de piso, restauração do telhado, pintura em geral para atender as normas de inspeção sanitária, troca de portas e calçamento em frente ao mercado.

“Melhorou para vender o tomate, o abacaxi, ‘tudo enquanto’ aqui na feira, o calçadão ficou muito importante”, disse o morador Josimar Barros de Lima. “Queria agradecer o ‘doutor’ Flávio Dino, Padre Josias [prefeito] e toda a comitiva. Foi uma benção”, completa.

A parceria que possibilitou o novo mercado foi destacada pelo prefeito de Peritoró, Padre Josias. “Já recebemos quatro escolas dignas, cinco quilômetros de Mais Asfalto, a nova delegacia, a reforma do mercado, o início da Praça do Livramento e o anúncio da rodoviária. Estou feliz, agradecido, por esta parceria com o governador”.

Reivindicações atendidas

Segundo Flávio Dino, as obras correspondem a pedidos da população que não foram esquecidos. “A delegacia é um objetivo que já havia sido reivindicado aqui nas minhas vindas para inaugurar quatro escolas dignas que construímos no município”, disse, citando, também a reforma do mercado, já concluída, e da rodoviária, que começa ainda em maio.

“Essa intervenção tem relevância econômica aqui para o município, mas tem um alcance estadual, uma vez que Peritoró é um grande entroncamento rodoviário de duas BRs altamente movimentadas”, frisa o governador.