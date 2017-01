Trinta clientes foram sorteados na campanha ‘Fique em Dia com a Caema’

Trinta usuários foram contemplados no sorteio que premiou os clientes vencedores da campanha ‘Fique em Dia com a Caema’. O sorteio teve a finalidade oportunizar condições especiais e facilidades para que clientes que possuam débitos em atraso possam saná-los.

O sorteio teve início às 16h e foi realizado no auditório da sede da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema, localizada na à rua Silva Jardim, 307 – Centro, em São Luís. O sorteio foi realizado de forma eletrônica e contou com a auditoria de empresa especializada, responsável pelo acompanhamento, checagem e lisura do processo de todo o sorteio. A lista completa dos ganhadores está disponível na página da Caema (www.caema.ma.gov.br).

Foram sorteadas cinco smart Tvs de 40”, 10 bicicletas aro 26, 7 fogões quatro bocas com acendedores automáticos, 7 refrigeradores frost free de 340 litros, além de uma moto de 125 cilindradas. O cliente da CAEMA que levou a motocicleta foi o engenheiro eletrônico Júlio Cesar Macedo Dutra, de 41 anos, morador do bairro da Liberdade.

“Eu estava no serviço e quando recebi a informação por telefone que havia sido sorteado. Eu não achei que era trote por que eu sabia que eu estava participando, eu estava com minhas contas em dias e tinha me cadastrado na promoção. Foi uma boa pra esse começo de ano, fiquei muito feliz”, disse o ganhador do maior prêmio do sorteio.

De acordo com o presidente da Caema, Davi Telles, o sorteio e a premiação coroam o resultado exitoso da campanha, que contribui para que clientes possam ter, além do beneficio de descontos, uma oportunidade de ser agraciado com prêmios. “Pagando suas contas em dias, o usuário está também garantindo investimentos em saneamento e melhoria de qualidade de vida aos moradores do estado”, explicou.

A partir do sucesso desta, a Companhia decidiu estender a Campanha de Negociação por mais um mês. A segunda etapa terá sua continuidade a partir do próximo dia 16 janeiro e se encerrará dia 17 de fevereiro, com sorteio marcado para ocorrer no dia 22 do próximo mês. Poderão participar do sorteio clientes que estão em situação de adimplência com a empresa, além de, claro, aqueles que negociarem seus débitos junto a empresa entrando em situação de adimplência.

Para concorrer aos prêmios, além de estar em dia, o cliente deve se cadastrar no site www.ma.gov.br, preencher o cadastro completo corretamente e gerar um número da sorte.

Os clientes interessados em negociar dívidas poderão dirigir-se a quaisquer uma das unidades de negócios da capital e do interior (confira os endereços clicando aqui). Vale lembrar que, para estar apto a receber o prêmio, o cliente sorteado precisa estar adimplente no ato do sorteio. Para saber mais sobre as regras da campanha e do sorteio, basta que o usuário acesse a página da empresa www.caema.ma.gov.br e consulte as bases normativas do regulamento.