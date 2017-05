Tiradentes é o grande campeão da Copa Interclubes de Futsal

A I Copa Interclubes de Futsal Ludovicense, campeonato realizado com apoio da Secretaria do Estado de Esporte e Lazer (Sedel), chegou à fase final no dia e consagrou o time Tiradentes Esporte Club como grande campeão da Copa. O campeonato teve início no dia ço.

Os jogos do campeonato de futsal foram realizados no Ginásio Guioberto Alves, uma das praças esportivas da Sedel. O jogo final terminou em 6 a 5 para o Tiradentes EC no duelo contra o Redenção FC. Em média, 250 atletas estiveram envolvidos em todas as etapas da I Copa Interclubes.

Para o organizador do evento, Otávio Neto, o saldo da competição foi positivo. “Fizemos uma avaliação muito positiva desta competição onde pudemos contribuir com o esporte, em especial o Futsal, com a participação de 16 clubes de vários bairros de São Luís, promovendo lazer, integração e inclusão social por meio do esporte”, disse.

Otávio também destacou o apoio da Sedel para a realização de todas as etapas da Copa. “Foi de suma importância para um evento deste porte o apoio da Sedel, com a liberação do Ginásio Guioberto Alves, pois o evento ganhou um brilho a mais e todos os envolvidos ficaram muito satisfeitos”, enfatizou.Futsal

O futsal é um esporte coletivo, disputado em quadra, no qual cada time tem 5 jogadores, e começou a ser jogado, aproximadamente, no ano de 1940, por jovens da Associação Cristã de Moços, em São Paulo, por não encontrarem campos de futebol para jogar. A partir daí, os jogadores improvisaram partidas nas quadras de basquete.

Atualmente, a modalidade esportiva configura-se entre uma das três mais populares no Brasil.