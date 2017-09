“Teremos o segundo maior crescimento econômico do país”, diz Flávio Dino em inauguração de novo Shopping em São Luís

“Esse shopping é o empreendimento certo, no lugar certo e na hora certa”. Baseado nas projeções econômicas feitas para o Maranhão, foi assim que o governador Flávio Dino definiu a inauguração de um novo shopping em São Luís, durante coquetel de lançamento na noite de quinta-feira (28).

Utilizando dados de institutos de pesquisas e de veículos de imprensa especializados em economia, como o jornal Valor Econômico, o governador falou do papel do empreendedorismo num cenário de crise, ousadia que garantiu a manutenção dos investimentos públicos e da saúde fiscal do Estado diante do cenário de instabilidade nacional.

“A economia do nosso estado será a segunda que mais crescerá em 2017 e o Maranhão está entre os dez que, no primeiro semestre, mais fizeram investimentos públicos do país. A economia maranhense vai crescer cinco vezes mais que a economia brasileira nos próximos anos”.

“Nós temos que continuar investindo. Dependemos sim dos créditos e operações federais, mas unidos e com as nossas próprias mãos, somos capazes de romper mais rápido ainda esse ciclo que se apresenta no Brasil”, defendeu o governador.

O empresário Silvio Tenório é um dos que acredita nas perspectivas de crescimento do estado. Ele investiu em uma franquia de bar e restaurante e faz planos para outros negócios. “Temos a plena convicção de que será um sucesso e temos percebido uma forte atuação do governo do Estado para isso, com programas que chegam até a devolver valores de impostos para os empregos gerados”, disse o empresário.

“A gente vive hoje um novo tempo no Maranhão, porque o governo nos incentiva a investir não somente no que estou investindo agora, mas já começo até a pensar em outros negócios futuramente”, completou ele.

Localizado na Avenida dos Holandeses, o Golden Shopping Calhau possui 5 lojas do tipo âncora, as quais ocupam grandes espaços e atraem grande público, além de cinema, centro médico e outras 197 lojas. Quando em pleno funcionamento de todas as lojas a expectativa é que gere 2.500 empregos diretos para o estado.