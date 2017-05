Terceira edição do ‘Cidadão do Mundo’ abre inscrições nesta quarta-feira

O Governo do Maranhão abre novas oportunidades de intercâmbio internacional para alunos egressos da rede pública com o lançamento da terceira edição do Programa ‘Cidadão do Mundo’. O edital com as normas e os procedimentos será lançado às 18h desta -feira (10), na cidade de Imperatriz.

O novo edital oferece 80 vagas para jovens com idade entre 18 e 24 anos, sendo 45 para estudar Inglês, 25 para Espanhol e 10 para Francês.

O programa coordenado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), permite que jovens maranhenses tenham oportunidade de fazer um intercâmbio fora do país e custeado pelo Governo do Estado.

“O ‘Cidadão do Mundo’ é mais um programa exitoso do Governo Flávio Dino. Chegar à terceira edição significa a consolidação deste programa enquanto política de Estado. Temos resultados positivos das duas primeiras edições e, certamente, essa terceira edição á o mesmo sucesso e a mesma qualidade que nós obtivemos nas anteriores”, diz o secretário da Secti, Jhonatan Almada.

O edital 2017 traz algumas mudanças nos requisitos de participação. Para garantir condições igualitárias para candidatos do interior e da capital, o processo seletivo á apenas uma etapa, que é a de verificação dos requisitos constantes no edital. Entre eles, ser aluno egresso do ensino médio da rede pública de ensino ou de instituições de ensino vinculadas a entidades paraestatais ou a fundação sem fins lucrativos; obrigatoriamente realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição; estar matriculado e frequentando, há pelo menos um ano, instituição de ensino superior no Maranhão (pública ou privada); obtido em 2016 aprovação com média acima da nota sete (ou equivalente) em todas as matérias cursadas; e nunca realizado uma viagem internacional.

O curso de imersão e o teste final, etapas realizadas nas edições anteriores do programa, foram eliminados por representarem entrave para a participação dos estudantes do interior, que tinham de ir a São Luís. Agora, a nota do Enem será o critério de desempate, e o curso presencial será substituído por online com suporte de professores.

“Além das mudanças nos critérios de participação, o Programa também tem como novidade a inclusão de dois lugares nos destinos oferecidos no intercambio. Agora será possível que os estudantes façam o curso na Cidade do Cabo (África do Sul) e Madrid (Espanha), que se somam a Boston (EUA), Toronto e Quebec (Canadá), destinos presentes também nas últimas edições”, completa o secretário.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas por meio do endereço eletrônico http://web.secti.ma.gov.br/cidadaodomundo , com preenchimento do formulário eletrônico que estará disponível após o lançamento do programa, dia , às 18h. No momento da inscrição, juntamente com seus dados, o candidato deverá escolher entre três idiomas pretendidos (inglês, francês ou espanhol).