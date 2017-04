Terceira edição da ‘Caravana Governo de Todos’ inicia atividades em Arame, nesta quinta (20)

A terceira edição da ‘Caravana Governo de Todos’ iniciará as atividades nesta quinta-feira (20) no município de Arame. As atividades da Caravana serão acompanhadas, de perto, pelo governador Flávio Dino que também cumprirá agenda no município.

Como em outras edições, estarão à disposição dos moradores de Arame ações de cidadania, entre as quais emissão de documentos, assistência social, atividades culturais, esportivas e de lazer. Além disso, equipes de médicos, enfermeiros e auxiliares da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizam exames, consultas, testes rápidos e atendem na prevenção e combate a doenças diversas como hepatites, febre amarela, hanseníase, hipertensão, diabetes, AIDS/HIV e outras. A caravana oferece, ainda, aferição de pressão e glicemia, avaliação, orientação nutricional, ações odontológicas, de nutrição e vacinação.

Toda a programação da terceira edição será aberta, oficialmente, pelo governador Flávio Dino. As atividades prosseguirão na sexta-feira (21) e sábado (22) por mais 10 municípios, com a coordenação dos secretários de Estado, que representarão o governador Flávio Dino nas cidades.

Açailândia, Carolina, São João dos Patos, João Lisboa e Santa Luzia recebem as ações da Caravana na sexta-feira (21). Já Bacabal, Esperantinópolis, Santa Quitéria, Barreirinhas e Zé Doca estão incluídos entre os municípios que recebem as ações no sábado (22).

A caravana contempla famílias de produtores rurais nas ações da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (Sagrima), que poderão ter acesso a pré-cadastramento em programas de Governo para o setor, como o ‘Mais Sementes’; solicitar a Declaração de Conformidade da Atividade Agrossilvipastoril (DCAA), documento que isenta do licenciamento as pequenas propriedades; entre outros.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) também estará presente, coordenando um ciclo de atividades no evento, que inclui orientação e avaliação nutricional e informações sobre projetos de renda e cidadania às famílias beneficiárias do Bolsa Família e Bolsa Escola. Em roda de debates sobre as Escutas Territoriais serão esclarecidos temas referentes ao ‘Orçamento Participativo’. Ciclo de atividades e serviços destinados ao público feminino, ações de saneamento básico e atividades esportivas e educativas também são contempladas na ‘CaravanaGoverno de Todos’.