Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente vistoriam siderúrgicas em Açailândia

A equipe do Laboratório de Análises Ambientais (LAA) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) esteve em Açailândia para realizar vistorias nas siderúrgicas de ferro gusa instaladas na região. As vistorias visam o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Decreto Estadual nº 29.669 de 2013.

Na ocasião, a equipe visitou a comunidade do Pequiá que apresentou denúncias sobre impactos ao meio ambiente e à saúde das pessoas que vivem no entorno dessas siderúrgicas, os moradores da comunidade reivindicam melhorias no processo produtivo para que não sejam prejudicados.

A encarregada do Laboratório de Análises Ambientais da Sema, a química industrial Raimunda Nonata Carvalho, explicou que foram realizadas medições dos efluentes líquidos e do corpo receptor, bem como das águas superficiais e subterrâneas da região por meio da utilização de sondas multiparamétricas.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Marcelo Coelho, informou que a Sema está acompanhando a gestão dos recursos hídricos usados nas siderúrgicas. “A Secretaria é responsável por autorizar, controlar, licenciar, fiscalizar e monitorar as atividades potencialmente poluidoras provocadas pelas siderúrgicas, visando o uso sustentável dos recursos naturais e a redução de seus impactos no meio ambiente”, frisou.