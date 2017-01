Teatro Arthur Azevedo realiza seletiva para cursos de artes

A primeira fase para seleção de estudantes aos cursos de artes do Teatro Arthur Azevedo (TAA) foi realizada na segunda-feira (9). A audição reuniu alunos da rede pública de ensino que se inscreveram para participar dos cursos de canto coral, piano, teatro, ballet clássico e contemporâneo. Nessa primeira etapa serão selecionados 90 alunos.

Durante a audição, os alunos fizeram exercícios de aquecimento vocal e percepção auditiva. Os inscritos foram divididos em grupos para serem avaliados. Além dos exercícios de voz, também foram realizadas atividades para avaliar a coordenação motora, ritmo e consciência corporal.

O resultado da primeira fase da seletiva com os estudantes será divulgado nesta sexta-feira (13) no site do TAA (http://www.cultura.ma.gov.br/taa/), e nas redes sociais. A segunda fase será realizada na próxima segunda-feira (16).

Aulas

As aulas começam no dia 30 de janeiro, a partir das 8h30, no Teatro Arthur Azevedo, e serão ministradas no período da manhã, de segunda a sexta. Os cursos são oferecidos para alunos da rede pública de ensino estadual e municipal. O projeto é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as ações são executadas pelo Teatro Arthur Azevedo.

Além do curso matutino também está sendo oferecido curso de aperfeiçoamento em dança no turno da noite. A seletiva para essa turma será realizada no próximo fim de semana, nos dias 14 e 15 de janeiro.