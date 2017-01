Sorteio de prêmios da campanha ‘Fique em Dia com a Caema’ será realizado nesta terça (10)

Lançada no dia 5 de dezembro, pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), a campanha ‘Fique em dia com a Caema’ está garantindo condições especiais e facilidades para os clientes quitarem débitos em atraso, além de premiação para os consumidores que estão com as contas em dia.

O sorteio dos prêmios, divulgados durante a campanha, será realizado nesta terça-feira (10), às 16h, no auditório da Caema (na sede do órgão, na Rua Silva Jardim, nº 307, Centro – São Luís). Poderão participar do sorteio todos os clientes que se cadastraram no site www.caema.ma.gov.br, no hotsite da Campanha e geraram um número da sorte.

Serão sorteadas 10 bicicletas com marcha, aro 26; 7 fogões de quatro bocas com acendimento automático; 7 refrigeradores de 340 litros, frost free, uma porta; 5 televisores de 40″ SmarTV, LED, Full HD; 1 moto 125cc, nacional, 2016, suspensão de uso misto, partida elétrica, transmissão com cinco marchas de velocidade, bicombustível, freios dianteiros a disco ou tambor, capacidade de tanque de 12 litros, todos os itens de segurança definidos pelo Cotran, emplacamento e IPVA pagos, garantia de 12 meses.