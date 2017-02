Sistema SAF avalia ações articuladas para desenvolvimento da agricultura familiar

Na tarde desta terça, 31 de janeiro, o Sistema SAF realizou uma reunião de alinhamento com todos os servidores das equipes da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), do Instituto de Colonização e Terras (ITERMA) e da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP) para avaliar as ações realizadas e articular projetos na áreas de assistência técnica, regularização fundiária e ações que beneficie agricultores familiares no Estado.

As equipes falaram sobre a importância do trabalho em equipe, da unidade de trabalho e sobre os esforços coletivos e individuais que vem trazendo tantos frutos no estado. Os gestores do Sistema SAf, Adelmo Soares, secretário da SAF, Margareth Mendes, presidente do ITERMA e Júlio Mendonça, presidente da AGERP foram enfáticos no agradecimento pelo empenho de cada integrante da equipe que realizam ações como: Agritec, Plano Mais IDH, Quintais produtivos, Programa Nacional de Crédito Fundiário, Programa Água Doce, Segunda e Primeira água, Programa Mais Feira, Cadeias Produtivas, parcerias (Fundação FORD, FIDA, BNDES, regularização fundiária com entrega de títulos de terra individual e coletivo e apoio à produção com entrega de fomento e entrega de equipamentos.