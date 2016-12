Sistema de Ouvidorias registra recorde histórico em manifestações

O sistema de Ouvidorias (e-OUV) da Transparência do Governo do Maranhão bateu recorde de demandas em 2016. Na quarta-feira (22), o e-OUV chegou ao número de 5 mil manifestações registradas. Com isso, o sistema teve um aumento de 1.597,44% em relação a 2015, quando a Ouvidoria Geral do Estado (OGE/STC) registrou 313 manifestações.

O e-OUV funciona como canal informatizado para entrada e tratamento de manifestações (denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios) relacionadas às políticas públicas e serviços prestados pelo Governo do Maranhão. As manifestações podem ser feitas através do site www.ouvidorias.ma.gov.br por meio de computadores, tablets e smartphones. O crescimento do número de demandas aponta um crescimento no controle social no Estado.

Para o ouvidor-geral do Estado, Marcos Caminha, esse aumento significativo no número de manifestações se deve aos esforços da Transparência direcionados ao setor de ouvidorias. “Primeiro, precisamos agradecer a SEATRAN/STC que atualizou o e-OUV em tempo recorde. Em relação ao crescimento no número de manifestações, penso que se deve a uniformização da política de ouvidorias, além do sistema ser único a todas as ouvidorias, ser de fácil manuseio na web e estar disponível 24 horas”, comentou.

Caminha também destacou a importância das ouvidorias setoriais, que têm trabalhado para otimizar o controle social no âmbito dos órgãos, tendo como consequência o fortalecimento do setor em todo o Governo do Maranhão. Atualmente, o Estado conta com 23 ouvidorias setoriais e 25 pontos focais nos órgãos que não tem ouvidoria, mas que possuem servidores cadastrados que respondem às demandas do e-OUV.

Cláudio Nunes, servidor público, foi um dos cidadãos atendidos pelo serviço de ouvidoria do Governo do Maranhão. “Foi por meio do serviço de ouvidoria do Detran que tive os direcionamentos necessários para conseguir resolver meu problema com este órgão. Lá, o atendimento foi satisfatório e hoje recomendo a todos que procurem as ouvidorias para achar o melhor caminho para solucionar os problemas”, recomendou.