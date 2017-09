Sine Itaqui-Bacanga faz 100 atendimentos por dia e ajuda moradores na busca por emprego

Formada por complexo portuário, empreendimentos industriais e uma das mais populosas regiões da capital maranhense, com mais de 250 mil habitantes, a Área Itaqui-Bacanga ganhou uma ampla agência do Sistema Nacional de Empregos (Sine), entregue pelo governador Flávio Dino no último dia 8 de setembro, aniversário de São Luís.

Com média de 100 atendimentos por dia, o Sine Itaqui-Bacanga atua na captação e na intermediação de vagas de trabalho ofertadas pelas empresas da região, priorizando a população dos bairros da área.

Buscando emprego na área de vigilância, Renato de Cássio Penha, de 22 anos, morou em São Paulo e está de volta ao Maranhão. De acordo com ele, a possibilidade de encontrar trabalho mais rapidamente aumentou: “Moro na Vila Embratel, estou sem muitas condições de deslocamento porque os custos com passagem e alimentação pesam. Com essa agência perto de casa, fica mais fácil buscar trabalho”.

O montador de andaimes Ezequias Costa, que busca recolocação no mercado, diz que espera entrar em contato com as empresas da região por meio da agência, para conseguir emprego mais perto de casa. “É importante que as empresas localizadas no Itaqui-Bacanga contratem trabalhadores que vivem aqui mesmo. É bom para todo mundo”, afirma.

Oportunidades

“Este espaço foi pensado por se tratar de uma região com grandes empreendimentos, a exemplo do Porto do Itaqui e do Distrito Industrial. O governador Flávio Dino determinou a instalação desta agência, que vai estimular e inserir no mercado de trabalho a população que reside nesse eixo”, diz o secretário de Trabalho e Economia Solidária, Julião Amim.

A coordenadora do Sine em São Luís, Yara Nunes, explica que uma das razões para instalação da agência na Área Itaqui-Bacanga é intermediar a mão de obra da região com as empresas locais. “Temos visitado a classe empresarial, fortalecendo a importância da contratação da mão de obra de moradores que vivem aqui. Criamos um espaço para captação de vagas, que prioriza a inserção do trabalhador local”, conta.

O Sine Itaqui-Bacanga oferece ainda serviço de emissão de Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Seguro Desemprego e cursos de capacitação.

O operador de máquinas de grande porte Edilson Torres procurou a agência do Sine buscando aprimoramento: “Além de fazer o meu recadastramento, vim em busca de uma oportunidade para me reciclar profissionalmente”. Ele explica que o ramo de trabalho no qual atua exige constante atualização.

O Sine Itaqui-Bacanga também possui espaço dedicado à capacitação e à inclusão socioprodutiva, para valorizar iniciativas de empreendedorismo e cooperativismo.

“A Área Itaqui-Bacanga é rica e plural. Este espaço também foi pensado para apoiar as iniciativas de empreendedorismo e cooperativismo. Estamos fechando parceria com grupos de economia solidária, a exemplo da Cooperativa de Produtores de Fibra da Buriti, que fica na Vila Ariri, um dos bairros da região. Para nós, o apoio a essas atividades também é prioritário”, explica Yara Luz.

Agente de limpeza há mais de 17 anos, Terezinha de Jesus Fasano resolveu voltar a procurar emprego com a instalação da agência, que fica bem próxima à sua residência: “Estou muito esperançosa de conseguir essa vaga porque vejo esse esforço do Governo para que as pessoas que moram aqui tenham mais oportunidades”, diz.

Mais obras e equipamentos sociais

Desde o início da gestão, o governador Flávio Dino determinou uma série de obras e ações para o desenvolvimento do Itaqui-Bacanga. Na área da saúde, Flávio Dino entregou a Maternidade Nossa Senhora da Penha, em 2015. Abandonada havia anos, a unidade passou a funcionar com novos equipamentos nos 30 leitos inteiramente recuperados.

Ainda em 2015, a região foi contemplada com uma das primeiras etapas do Programa Mais Asfalto, contemplando bairros que não recebiam requalificação asfáltica há décadas.

Na área de segurança pública, a região recebeu um Complexo Policial formado pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, 2ª, 3ª e 5ª Companhias de Polícia Militar, que incluem o Esquadrão Falcão (policiamento de motos) e o Grupo Tático Móvel. O Complexo também é formado pelo plantão do eixo Itaqui-Bacanga, em substituição ao antigo plantão da Vila Embratel e a delegacia do Anjo da Guarda.

Em breve, os moradores da região também vão ganhar uma unidade plena do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia (IEMA). O governador assinou o protocolo de intenções para implantação do Instituto em parceria com a Vale, na terça-feira (19). O IEMA Itaqui-Bacaga começa a funcionar já no início de 2018. A região já conta com uma unidade vocacional do IEMA, localizada no Sítio Tamancão.

“Nós temos visto que há uma boa vontade do Governo aqui na nossa área, esperamos que isso melhore ainda mais nossa qualidade de vida”, afirma o mecânico Assileo Silva, morador da região.