Show marcará assinatura de Ordem de Serviço para implantação do Museu do Reggae

Show com mais de 50 artistas será realizado nesta -feira (11), Dina Nacional do Reggae e do aniversário de morte de Bob Marley, para marcar a assinatura da ordem de serviço de implantação do Museu do Reggae pelo Governo do Maranhão. O evento acontece a partir das 18h no centro histórico de São Luís, Praça da Criança (cruzamento da Rua da Estrela com a Rua de Nazaré).

Com inauguração prevista ainda para este ano, o Museu do Reggae ficará integrado às casas de cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur). Para o secretário Diego Galdino, a criação de um espaço de preservação cultural do reggae é mais que merecido. “Um lugar onde os visitantes poderão conhecer a trajetória desse gênero musical no Maranhão e os laços de identidade social construídos através do tempo é muito bem vindo, o reggae já é parte da nossa cultura”, destacou Galdino.

O evento contará com a participação de Negra Glícia, Jorge Black, Ronald Pinheiro, Gilmar Roots e outros artistas. O show á ainda a presença dos cantores jamaicanos Dub Brown, Sly Foxx e Honey Boy.

Outra atração do dia será o lançamento do edital de ocupação da Praça da Criança, espaço que a Sectur pretende revitalizar com atrações semanais de reggae. O lugar fica ao lado do prédio onde funcionárá o Museu.

O Museu do Reggae oferecerá ambiente com recursos tecnológicos, linha do tempo, recursos audiovisuais, história das radiolas, objetos característicos do reggae desde os antigos até os mais modernos e um espaço exclusivo para homenagear Bob Marley.