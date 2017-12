Show da cantora Etana marcará segundo dia da programação do Réveillon de Todos

O ritmo contagiante e envolvente do reggae vai dar o tom na programação do Réveillon de Todos, do Governo do Estado, neste sábado (30), na Avenida Litorânea. Entre as atrações, a cantora jamaicana Etana, que sobe ao palco às 23h30. Etana canta sucessos como a aclamada Blessing, canção que possui várias releituras, sendo uma das queridinhas do público. Etana promete fazer a Jamaica Brasileira tremer.

De voz marcante e poderosa, a jamaicana vai do reggae, passeando pelo folk, soul, jazz sem se prender a ritmos. Pela sua voz, pode ser comparada à sul-africana Miriam Makeba com influência da rainha do reggae Marcia Griffiths e da americana Etta James, que bebe na fonte do soul. Etana é atualmente uma das mais prestigiadas artistas da Jamaica, com reconhecimento mundial.

No repertório, são esperadas canções como Silly, My Man, I Love You, Crazy, You Make Me Fell Good, Learn To Love, Reggae, Should I, Who Gave You The Right e outras. A programação do Réveillon de Todos abre com a discotecagem dos Djs Andrezinho Vibration e Henrique Chaves, às 19h. Em seguida haverá show da banda Capital Roots, seguida da apresentação do cantor e compositor Santa Cruz.

O cantor maranhense Santa Cruz é um dos grandes nomes produzidos no Maranhão e tem como marca suas letras fortes de crítica, interpretação única e preocupação social. Dono de um estilo original, o artista se sobressai pelo posicionamento e por ser alheio a modismos.

No show, Santa Cruz vai contemplar o público com clássicos como A Riqueza, que foi gravada em disco pela maranhense Rita Benneditto; pérolas como Porto São José, Maroca, Peixe Fresco e A Companheira. O repertório conta, ainda, com músicas da coletânea Felicidade, que inclui parte da obra do compositor. Santa Cruz possui mais de 200 canções escritas.

Às 21h, a programação será comandada pela discotecagem dos DJs Andrezinho Vibration e Henrique Chaves; show da Banda Barba Branca; e da cantora Célia Sampaio. Em seguida, sobe ao palco a banda Raiz Tribal, que mostra em suas letras a paixão pelo reggae, tendo como referência a Tribo de Jah – uma das principais bandas de reggae do país.

Em sua composição, a banda Raiz Tribal possui filhos de componentes da Tribo de Jah: Gill Enes e Keké Enes são os filhos do guitarrista e vocalista Netto Enes; enquanto Leo Rabelo é filho do baixista e vocalista Aquiles Rabelo. Com 16 anos de carreira, a banda conquistou a própria identidade tocando ao lado de bandas nacionais e internacionais consagradas e ganhou reconhecimento e admiração de quem toca reggae no país.

O set list da Raiz Tribal conta com canções do primeiro disco Sintonia, gravado em São Paulo, no ano de 2005; e dos trabalhos posteriores Reggaeraggarootsskadub e Novas Trilhas, este último gravado em São Luís.

A programação do Réveillon de Todos segue com o esperado show da cantora Etana às 23h30. O encerramento do segundo dia de shows será feito pela Orquestra Maranhense de Reggae, mostrando ao público uma forma inusitada de tocar o ritmo jamaicano.

PROGRAMAÇÃO – 30/12

Av. Litorânea – Rio Pimenta

19h – Djs Andrezinho Vibration e Henrique Chaves

20h – Banda Capital Root

20h30 – Santa Cruz

21h – Djs Andrezinho Vibration e Henrique Chaves

21h30 – Banda Barba Branca

22h – Célia Sampaio

22h30 – DJs Andrezinho Vibration e Henrique Chaves / e grupo de dança Saint Louis

23h – Banda Raiz Tribal

23h30 – Etana

00h30 – Orquestra Maranhense de Reggae