SES entrega doações de brinquedos para pacientes do Hospital Juvêncio Mattos

Para contribuir com a recuperação das crianças internadas na rede estadual, servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) doaram bolas, jogos, livros e bonecas para os pacientes em tratamento durante o período das festividades de fim de ano. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, iniciou, nesta quarta-feira (28), a entrega dos brinquedos no Hospital Dr. Juvêncio Mattos, unidade do Complexo Hospitalar Materno-Infantil do Maranhão.

Ao todo, o gesto de solidariedade dos servidores da SES beneficiou cerca de 70 crianças no Hospital Dr. Juvêncio Mattos. Os presentes foram coletados durante a confraternização natalina do órgão. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, ressaltou o empenho dos servidores. “A doação dos brinquedos é um gesto de carinho dos servidores. A entrega dos presentes impactou diretamente no cotidiano das crianças internadas. Presenciamos momentos de bem-estar, integração e diversão. Cada criança, cada mãe é uma história de superação. Sabemos que a atividade lúdica ajuda no tratamento, além de contribuir com o processo de alta médica”, disse o secretário Carlos Lula.

Em tratamento por conta de quatro abcessos na região da coluna e pescoço, Davi Lukas Gomes, de 3 anos, já apresentou melhora no quadro. Enquanto aguardava a confirmação da alta, ele ensaiou vários dribles com o novo brinquedo. “Gostei da minha bola”, disse. Segundo Michele Raquel Gomes Ribeiro, de 25 anos, o filho está respondendo bem ao tratamento. “A próxima etapa será com o acompanhamento do cirurgião da área de cabeça e pescoço, com realização de exames regulares para evitar novos abcessos”, explicou a mãe de Lukas.

Em outubro, Állex Breno da Silva Costa, de 8 anos, deu entrada no hospital. Por conta de uma queda da bicicleta, o garoto teve um trauma na região do tórax. Para amenizar o longo período de internação, ele adotou manobras radicais com o novo brinquedo. “Fiquei feliz com o presente”, disse.

Para o diretor do Hospital Dr. Juvêncio Mattos, o médico Claudio de Resende Araújo, a distribuição dos brinquedos estimula o lúdico. Um dos resultados é a diminuição do sofrimento das crianças por conta do longo período de internação. “Essa manifestação de carinho e de afeto diminui bastante o sofrimento das crianças e dos pais. A conduta traz vários benefícios. Já o Hospital proporciona o tratamento oportuno para cada uma delas”, disse Claudio Resende.