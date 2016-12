SES doa brinquedos, livros e jogos educativos para crianças atendidas no Centro de Reabilitação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta sexta-feira (30), mais uma entrega dos brinquedos arrecadados pelos servidores durante a campanha de fim de ano, desta vez no Centro Especializado em Reabilitação e Promoção da Saúde do Olho d’Água (CER – Olho d’Água).

Mais de 100 crianças estiveram presentes na manhã de atividade lúdica, seguida por distribuição de livros, jogos educativos, bonecas, carros, entre outros. “O nosso compromisso é com a transformação cotidiana do nosso estado. Estamos compartilhando os brinquedos arrecadados pelos servidores da SES, um ato de solidariedade e carinho por todos vocês”, disse o secretário de Estado da Saúde Carlos Lula.

Os brinquedos serviram de inspiração para criançada. Os pequenos exploravam cada detalhe dos presentes. “Carro!”, comemorou Ícaro Levy, de 3 anos, logo após abrir o pacote.

A ação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é um momento de confraternização com as crianças. “Essa ação é muito importante. Agradecemos o carinho dos servidores da SES. Foi uma manhã de interação com as crianças”, disse a diretora administrativa da unidade, Ana Eugênia Araújo Furtado.

Atendimentos

Em 2016, o CER do Olho D’água realizou 127,398 atendimentos. Os dados parciais foram registrados entre os meses de janeiro e novembro. Os atendimentos foram realizados nas áreas de acolhimento, assistência social, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, neuropediatria, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, hidroginástica, acupuntura, pilates e nutrição. A unidade é gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde.