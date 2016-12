Servidores públicos fazem entrega de cestas básicas e brinquedos na Fundação Antonio Brunno

Dando seguimento a campanha Amar e Servir, os servidores da Comissão Permanente de Licitação (CCL) realizaram, na quarta-feira (22), a entrega de cestas básicas e brinquedos à Fundação Antonio Brunno. A Fundação acolhe pacientes com câncer, vindos do interior do estado e sem condições de se manter em São Luís, fornecendo abrigo, alimentação e ainda ajuda de custo em exames, medicamentos, entre outras assistências.

A recepção calorosa aos servidores foi feita por Seu Antonio e Dona Fátima (pais do Antonio Brunno, que dá nome à fundação) e por voluntários da Fundação. Em clima de muita emoção, os servidores da CCL foram apresentados ao espaço, entendendo os projetos da casa, conhecendo, assim, um pouco da história desse iluminado Antonio Brunno e seu principal legado: o amor e assistência ao próximo.

Seu Antonio e Dona Fátima agradeceram o ato solidário e falaram dos planos para o futuro, que envolvem a construção de uma nova sede para o Instituto, além da disposição integral do casal a dar vida aos projetos da Fundação.

“Se Deus quiser, eu vou me doar, com todo o meu potencial, por toda a minha vida, a este projeto. E da melhor forma possível, até sempre. O projeto foi feito pelo meu filho, ele quem criou e quem escreveu. Tudo que o projeto tem foi e é voltado para a legalidade, para a transparência e, principalmente, feito com muito amor àquelas pessoas que a gente acolhe”, falou emocionado o Antonio, pai do Brunno.

Esta foi a segunda ação voluntária realizada pelos servidores públicos da CCL em comemoração ao período natalino. A primeira foi a arrecadação e distribuição de brinquedos para a escola comunitária Pequenos Missionários, localizada na Vila Luizão.

Fazendo parte da comitiva de servidores que foram fazer a entrega das cestas à Fundação, o presidente da CCL, Odair José, parabenizou a todos pela iniciativa. “Nós estamos iniciando, hoje, uma relação com a Fundação Antonio Brunno, que não se finda com esta ação. A ideia é que a partir de agora, nessa relação, veremos de que forma podemos ajudar a Fundação a continuar a cumprir este importante papel solidário que tem feito com maestria durante todo esse tempo de existência, fazendo de suas metas, também as nossas”, frisou.

Para a servidora Bruna Silva, que perdeu uma pessoa da família há menos de um ano, poder ajudar o próximo é uma experiência muito boa. “Vivi o sofrimento, as dificuldades e a evolução da doença, na batalha contra o câncer. Ajudar pessoas que precisam de uma atenção especial, principalmente por já estarem fragilizadas emocionalmente e fisicamente, é muito gratificante”, disse ela.

A escolha da Instituição para ser a beneficiada da campanha se deu por meio de indicação dos próprios servidores, através da observação dos trabalhos da mesma no atendimento e promoção da saúde, no tocante ao tratamento e acolhimento de pacientes com câncer.

A Fundação Antonio Brunno fica localizada na Rua C, Casa 18 – Planalto Anil II – São Luís (MA), próximo ao Chinelo de Dedo. Atende nos telefones (98)3181-0016/98856-7471/98152-6721.