Servidores da 7ª Ciretran participam de capacitação para excelência do atendimento ao público

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) realizou, durante esta (13) e -feira (14), na 7ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Pedreiras, o curso ‘Comportamento Humano nas Organizações’, com objetivo de ampliar os conhecimentos dos servidores sobre os fatores que influenciam o comportamento humano dentro e fora das organizações.

De acordo com o chefe da 7ª Ciretran, David Ximenes, o curso se apresenta como uma grande ferramenta de desempenho para o trabalho dos servidores. “Uma capacitação que auxiliará na excelência dos serviços oferecidos à população”, ressaltou.

Estão participando do evento 21 servidores da Ciretran de Pedreiras, que buscam aperfeiçoar e qualificar seu trabalho compreendendo as diferentes formas de interação humana existente nas práticas organizacionais.

“O curso mostra a valorização do Detran com seus servidores e o compromisso com o atendimento qualificado aos usuários. Estou muito satisfeito”, afirmou o assistente de Trânsito, Erivaldo Feitosa Cavalcanti Filho, que participou da capacitação.