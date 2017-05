Servidoras da Sedel participam de programação especial para o Dia das Mães

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), em parceria com a Secretaria da Gestão e Previdência (Segep), promoveu, durante toda a tarde da -feira (8), o teste de acuidade visual, também denominado de ‘teste de visão’. As atividades foram realizadas como parte da agenda da Segep em comemoração ao Dia das Mães.

A encarregada de praças esportivas da Sedel, Léa Menezes, destacou a realização de atividades como essa. “É muito interessante que o nosso secretário da Sedel, juntamente com a Segep, faça esse tipo de evento para as funcionárias que realmente precisam saber um pouco sobre a saúde não só no Dia das Mães, mas em outros momentos também. Assim, vemos que somos valorizadas”, disse.

Outra servidora que também realizou o teste foi Tereza Sousa, membro do setor de licitação da Sedel. “É de extrema importância uma ação como essa. Faz muito tempo que não faço o teste por falta de tempo e essa é uma ótima oportunidade aqui na Sedel”, enfatizou.

Acuidade Visual

A acuidade visual, também denominado de “teste de vista” é um exame no qual é avaliado o grau de aptidão do olho, para discriminar os detalhes espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos.