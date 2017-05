De segunda a sexta-feira, a estudante universitária, Liana Lindoso, de 30 anos, chega ao Centro Especializado em Reabilitação (CER) no Olho d’ Água, acompanhada do filho, para realizar o que, segundo ela, passou a ser o compromisso mais importante da agenda matinal diária. Liana é mãe de Davi Asafe, de oito anos, diagnosticado aos dois anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Diariamente é assim, também, para outras dezenas de pais e crianças que há um mês passaram a receber tratamento médico especializado no Serviço de Assistência à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Em ação inédita no país, o serviço inaugurado no dia 3 de abril, pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é o primeiro espaço público do Sistema Único de Saúde (SUS), onde é oferecida, de forma contínua, uma rede ampla de tratamento para a pessoa com o espectro autista.

Somente neste primeiro mês de funcionamento foram realizados mais de 1.380 atendimentos em uma dinâmica diária dividida em três turmas por turno que se desenvolvem em espaços de sala de intervenção individual, sala de intervenção em grupo, sala de integração sensorial e sala de psicomotricidade. Nesses locais, os pacientes são recebidos por psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e educadores físicos. Como os especialistas afirmam que não há um caso de autismo idêntico ao outro e a doença passou a ser considerada como espectro autista, dada a variação de grau de um paciente para outro, o tratamento adequado é resultado de uma série de intervenções multidisciplinares.

“O Serviço de Assistência à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo oferece abordagem diferenciada. As pessoas podem ser atendidas gratuitamente todos os dias da semana, com profissionais altamente especializados para intensificar o cuidado de crianças e adultos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Entre o público diário do serviço estão cerca de 60 crianças com faixa etária de 3 a 12 anos de idade, caracterizando o atendimento de intervenção precoce para pacientes da primeira infância, que após chegarem ao núcleo, passam a ser avaliados individualmente e de forma contínua para a melhor definição do tratamento.

A psicóloga Flávia Neves, doutora com Ênfase em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo e Coordenadora do Serviço, explica que, embora com a especificidade de cada caso, o que faz com que os pacientes respondam às intervenções em tempos distintos, no primeiro mês de atendimento, já são contabilizados resultados positivos na conduta diária dos pacientes.

“Avaliamos o que acontece aqui, mas os pais, que também são parte importante do tratamento, nos trazem feedbacks positivos sobre a melhor adaptação das crianças em atividades do dia a dia, como no comportamento na escola e na aceitação de algumas regras de conduta”, disse.

Os especialistas avaliam que a integração entre pais e profissionais é imprescindível para o bom resultado e avanço dos pacientes durante o tratamento, por isso também, o Serviço de Assistência agregou a supervisão em grupo para os pais, por meio de atendimento psicológico específico para eles. É nesse momento que os pais trazem o retorno sobre o comportamento dos filhos e recebem instruções da equipe multidisciplinar de profissionais.

Atividades com os pais

Como forma de atendê-los na promoção da saúde individual, o Centro Especializado em Reabilitação desenvolveu turmas de atendimento direcionado também para pais de pacientes do espectro autista. Diariamente eles são liberados para realizar uma atividade integrativa nas modalidades oferecidas pelo CER durante o período de uma hora e meia em que seus filhos estão em tratamento.

Lembra da Liana, a mãe que citamos no início desta reportagem? Enquanto Davi Asafe está em uma das salas do Serviço Especializado, Liana aguarda o término do atendimento fazendo alongamento, musculação ou hidroginástica, modalidades disponíveis a partir de turmas criadas especificamente para atender aos pais em horários casados com atendimentos dos pacientes.

“Esse serviço voltado para crianças autistas representa muito para mim e para meu filho, que já acostumou e aguarda com expectativa a hora de vir para o Centro; antes eu só podia levá-lo para tratamento uma vez por semana, agora estamos aqui todos os dias. Ele tem apresentado melhoras e eu também aproveito os serviços oferecidos pelo Centro para me cuidar um pouco mais, eu só tenho a agradecer por este serviço”, destacou Liana Lindoso.

O Transtorno do Espectro Autista representa um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de comunicação e interação social da criança, além da ocorrência de comportamentos repetitivos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o autismo atinge 70 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que dois milhões de pessoas foram diagnosticadas com TEA. Para atendimento no Serviço de Assistência à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, o paciente precisa de encaminhamento pelo SUS feito a partir de consulta com neurologista ou psiquiatra da rede.

Centro Especializado em Reabilitação

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) no Olho d’ Água é referência estadual em atendimento de modalidades que trabalham a reabilitação física e intelectual. Com público diverso, diariamente são realizados mais de 800 procedimentos para crianças, adultos e idosos da capital e interior do estado. Em 2016 foram realizados mais de 137 mil atendimentos e somente nos três primeiros meses deste ano, o CER já realizou 40.539 atendimentos no total, sendo em março o maior volume, com 17.412 atendimentos. Dentre os serviços disponibilizados estão: Assistência Social, Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Neuropediatria, Psicologia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional, Hidroginástica, Acupuntura, Pilates e Nutrição.