“Sem a ajuda do Governo, estaria complicado”, diz prefeito de Primeira Cruz em reunião com Flávio Dino

Em reunião realizada nesta terça-feira (3), no Palácio dos Leões, em São Luís, o governador Flávio Dino recebeu o prefeito de Primeira Cruz, George Luiz, para tratar das ações do Governo do Estado no município.

“Essa reunião tem uma importância muito grande para o nosso município, que é pobre. Nós tivemos o corte de verbas federais fundamentais para muitas áreas e, sem a ajuda do governo Flávio Dino, estaríamos numa situação complicada”, conta o prefeito George Luiz.

Rua Digna, Sistemas de Abastecimento de Água e reforma de escolas são algumas das ações realizadas pelo Governo do Estado no município.

“Primeira Cruz é uma das trinta cidades incluídas no Plano Mais IDH e somos agradecidos por todas as ações que já recebemos. São inúmeros benefícios nestes três anos, que vão desde a carreta do VIVA/Procon, a da Mulher, máquinas agrícolas e muitos outros”, conta.

George ainda destaca o resultado da reunião como positivo. “Saímos daqui com a certeza de receber uma ambulância e o sonho da população primeira-cruzense, que é a estrada que liga a cidade a Santo Amaro”, afirma o prefeito.

Também participaram da reunião os secretários de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), Ednaldo Neves; e o titular da Secretaria de Transparência e Controle (STC) e da Casa Civil, Rodrigo Lago.

Estrada

Com ordem de serviço assinada no dia 16 de outubro do ano passado, aniversário da cidade, o Governo do Estado autorizou a contratação de uma empresa para fazer a rodovia entre Primeira Cruz e Santo Amaro. A estrada terá 22 quilômetros que vão “tirar o município do isolamento”, segundo o prefeito.