Seleção para Residência Médica do Governo recebe mais de 300 inscrições

O Seletivo Público para Programas de Residência Médica promovido pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), recebeu mais de 300 inscrições. Nesta segunda-feira (23), o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) divulga os locais de prova para os candidatos.

A oferta de vagas é para as áreas de Cancerologia Cirúrgica, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Dermatologia, Mastologia, Pediatria, Psiquiatria e Urologia. Já as Unidades de atuação dos Programas de Residência disponíveis são o Hospital do Câncer do Maranhão, Hospital Carlos Macieira, Hospital Aldenora Belo, Hospital Juvêncio Matos e Hospital Nina Rodrigues. Os programas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Psiquiatria e Dermatologia são os mais procurados, com um total de 90, 59, 55 e 40 inscritos, respectivamente.

Ianik Leal, médica e presidente da Emserh, destaca que os Programas de Residência passaram a compor também a agenda de ações positivas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, em benefício da melhora da assistência em saúde à população. “A Residência é fundamental na formação do médico e a ampliação da oferta de vagas nos Programas de Residência Médica é um compromisso do governador Flávio Dino e do Secretário de Saúde, Carlos Lula; dessa forma, poderemos oferecer à população maranhense atendimento médico cada vez mais qualificado”, pontuou.

Merecem destaque as áreas de Pediatria, Urologia, Dermatologia e Cancerologia Cirúrgica, que são programas novos disponibilizados pela Rede, contemplados no edital nº 01/2016. Além de ofertar os programas de Cancerologia Cirúrgica e Mastologia no Hospital Geral, uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, contemplou o Hospital Aldenora Belo. Os mesmos programas em duas vagas oferecidas pelo edital foram incluídos para aquela unidade, uma forma de melhor atender a população que recorre ao sistema público de saúde na capital.

Para Rodrigo Lopes, chefe do Núcleo de Residência Médica da Emserh, a quantidade de inscritos superou a expectativa. “Como fomos um dos últimos estados a fazer a seleção de Residência Médica no país, nos surpreendemos com a quantidade de inscritos; ter 90 candidatos concorrendo no Programa de Residência Médica de Cirurgia Geral também nos chama atenção e, no próximo seletivo, vamos tentar aumentar a oferta de vagas de Cirurgia para o Carlos Macieira ou credenciar novos Programas de Cirurgia Geral dentro das unidades da Rede”, comentou.

As provas objetivas acontecem no dia 29 de janeiro. O edital completo do Programa de Residência Médica está no site da Emserh:

Veja o Edital

Sobre a Emserh

Além da finalidade principal de administrar as unidades hospitalares, a Emserh contempla também o apoio à execução de planos de ensino e pesquisa de instituições de ensino superior e de outras instituições públicas congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública torne a cooperação necessária. em especial na implementação de residência médica ou multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS). Este é o segundo edital lançado para Programas de Residência Médica pela Emserh com a oferta de 31 vagas.