SEIR debate política de ação afirmativa na pós-graduação

A SEIR participou de um debate público promovido DCE/UFMA – 17 de Setembro Gestão ‘Nada Será Como Antes’ na manhã desta terça-feira, 24, onde se discutiu a necessidade de uma adoção de política de ação afirmativa para a pós-graduação na UFMA.

O evento contou com a presença do secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro e de membros da comunidade acadêmica, lideranças de diversos movimentos sociais. O representante do DCE/UFMA, o acadêmico de Estudos Africanos Charles Alves, pontuou sobre a necessidade de se estabelecer uma política de cotas para o acesso de pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas à pós-graduação na UFMA.

O evento realizado no auditório da SEIR é o início de um amplo debate que pretende ir para além da reserva de vagas aos negros na pós-graduação, mas também discutir a permanência, a produção científica voltada à área da igualdade racial e também o apoio de instituições governamentais para a produção científica, como o que já acontece com o programa Mais Igualdade, promovido pela FAPEMA.

A professora Jacinta Maria Santos, representante dos Agentes de Pastoral Negros, falou a respeito da invisibilidade dos estudantes negros e disse que “as políticas de cotas não devem se restringir ao acesso, mas pensar também na permanência dos estudantes e apoio à produção científica” destacando também a necessidade de se pensar sobre as condições de moradia, alimentação e transporte do estudante negro.

O secretário Gerson Pinheiro pontuou o processo de debate com a sociedade sobre o projeto de lei de cotas para negros nos concursos públicos estaduais e sua posterior aprovação pela ALEMA e sanção pelo governador Flávio Dino, garantindo aos negros maranhenses maior possibilidade de acesso ao funcionalismo estadual no Maranhão. “A principal arma do racismo no Brasil é manter o negro na invisibilidade. É necessário romper as barreiras e ocupar os espaços na máquina governamental, no mercado de trabalho e também na academia”.

No Brasil, o número de estudantes negros (soma de pardos e pretos, conforme terminologia usada pelo IBGE) no mestrado e no doutorado mais que duplicou de 2001 a 2013, passando de 48,5 mil para 112 mil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Considerando apenas os estudantes pretos, o número passou de 6 mil para 18,8 mil, um aumento de mais de três vezes.

No entanto, embora seja a maior parte da população brasileira (52,9%), os estudantes negros representam apenas 28,9% do total de pós-graduandos. O número de estudantes brancos nessa etapa de ensino também aumentou nos últimos 12 anos, passando de 218,8 mil para 270,6 mil.

Como encaminhamento, foi criado um grupo de trabalho ampliado para dar continuidade ao debate, incluindo outras instituições governamentais, como a FAPEMA.