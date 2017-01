Segurança Pública é destaque em reunião com gestores dos municípios de Itinga do Maranhão, Senador La Roque e Ribeirãozinho

Na manhã de segunda-feira (16), a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) do Maranhão recebeu a visita dos prefeitos dos municípios de Ribeirãozinho, Geraldo Braga; de Senador La Roque, Dario Sampaio; de Itinga do Maranhão, Lucio Flavio; além do assessor de Articulação Política do Governo do Estado, Raylton Sales. A reunião teve como foco debater ações na área de segurança a serem desenvolvidas nos municípios ao longo deste ano.

Diversas propostas foram debatidas com o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, como a modernização dos serviços e equipamentos utilizados, além das demandas locais apresentadas pelos gestores municipais. O prefeito Geraldo Braga, de Ribeirãozinho, enfatizou a busca de parceria com o Governo do Estado para garantir o bem-estar da população com as ações desenvolvidas na área da segurança.

Já o prefeito de Senador La Roque, Dario Sampaio, destacou que tem conhecimento das dificuldades do município, mas, frisou que o Sistema de Segurança vem desempenhando um trabalho misto e positivo no Maranhão. “E foi em busca desse desempenho positivo que me reuni nesta manhã com o secretário de Segurança, Jefferson Portela, para solucionar os problemas de segurança pública no município”, afirmou Dario Sampaio.

O prefeito de Itinga do Maranhão, Lucio Flávio, lembrou que o município faz fronteira com a cidade de Bom Jardim, Centro Novo e Açailândia, além de ficar ao lado do Pará, sendo uma região muito burocrática e com registro de crimes como tráfico de drogas. Apesar de todas essas condições, o prefeito destacou que o trabalho na área da segurança está sendo positivo. “Quero parabenizar a grande atuação do secretário de Segurança, Jefferson Portela, e de sua equipe pois tenho visto a gestão sempre atuante”, acrescentou.

Jefferson Portela afirmou ser extremamente importante a parceria entre o Estado e os Municípios. “É bom que o Estado e os Municípios deem as mãos para praticar ações integradas de correção na estrutura do sistema. Se criou no Brasil a ilusão de que segurança pública é uma atribuição exclusiva somente do Estado, quando a constituição federal estabelece no seu artigo 144, literalmente, que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Portanto, os órgãos públicos, privados e o cidadão tem sim responsabilidade para ações de controle da violência, da criminalidade, que são atos tendentes a garantir segurança pública para todos”, disse.

O secretário informou que em meados do mês de fevereiro deve fazer uma visita aos municípios. “E aquilo que foi indicado aqui sobre contingentes, viaturas e prédios públicos nós vamos determinar alguns atos administrativos para fortalecer o local”, declarou.