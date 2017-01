Segurança Pública do Maranhão terá investimentos de R$ 1,6 bilhões em 2017

Para 2017, a Segurança Pública terá incremento de mais R$ 200 milhões, passando a ter orçamento de R$ 1.607.358.011. Com o aumento nos investimentos, o Maranhão estará entre os poucos estados federação que conseguirão aumentar o orçamento para o setor no ano que vem, reforçando programas para combate e prevenção à criminalidade.

Mesmo com o agravamento da crise financeira nacional, que reduziu a receita do Maranhão em mais de R$ 1 bilhão, a Segurança Pública recebeu reforço de investimentos. Em, 2016, foi adicionado ao orçamento da pasta mais de R$ 170 milhões, totalizando investimentos de R$ 1,4 bilhão.

“Quando assumi o governo do Maranhão, para se comunicarem nas viaturas e com os quartéis, batalhões e delegacias, os policiais usavam telefones celulares pré-pagos. Se faltava crédito ou havia ausência de sinal, a polícia não falava com ninguém. Com muito esforço nós fizemos um investimento de R$ 8 milhões parcelados e o novo sistema de comunicação da polícia já funciona em toda a Ilha desde novembro de 2015”, com essas palavras, o governador Flávio Dino exemplificou a situação de desmonte da infraestrutura das Forças Policiais do Estado.

Além do investimento na convocação de 1.500 novos policiais, promoção de quase 3 mil oficiais, os programas de valorização e estímulo do Sistema de Segurança Pública, o governo do Maranhão fez um forte investimento na modernização de equipamentos, reforma e manutenção de batalhões, entregas de novas viaturas, com aquisição de armamento e munição.

Foram 423 novas viaturas e 100 novas motocicletas, distribuídas de acordo com os índices de ocorrência e demanda por novas unidades, priorizando o combate à criminalidade na Região Metropolitana de São Luís e fortalecendo a interiorização das ações de Segurança.

Na modernização da estrutura física, o governo inaugurou a Base Avançada da Companhia de Polícia de Turismo (CpTur), na Lagoa da Jansen, do 6º Batalhão de Polícia na Cidade Olímpica, o Batalhão da PM em Timon. Reformou os quartéis dos Batalhões de Bombeiros Marítimo (BBMar), São José de Ribamar, Bacabeira, Açailândia, Trizidela do Vale. Os Batalhões da PM de Barra do Corda, Presidente Dutra, Carolina e Santa Inês, também foram reconstruídos.

“A inauguração de novos batalhões marca o fortalecimento das ações contra o crime. Os batalhões reforçam as ações das delegacias próximas e passam a agir em integração contra os criminosos”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, ao garantir que os investimentos na modernização da estrutura física terão continuidade em 2017.

Para o Comandante da Polícia Militar do Maranhão, coronel José Frederico Pereira, com a modernização dos batalhões e unidades, os policiais terão mais condições de implementar planejamento e de receber tropas de outras unidades: “ Novas instalação garantem o aumento do dinamismo nas ações. O que interfere diretamente na ação final junto à população que certamente ficará mais satisfeita com a atuação da polícia, já que a presença da instalação física por si só, já garante um impacto no combate à criminalidade”, destacou.