Segundo final de semana do ‘Mais Cultura e Turismo’ de férias movimenta Centro Histórico

Na noite da última sexta-feira (13) tornou-se ainda mais evidente o forte movimento cultural que está tomando conta da cidade nessas férias. Os luvicenses e turistas estão comparecendo maciçamente em todas as noites de apresentações artísticas gratuitas na cidade, realizada pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo do Maranhão (Sectur).

Neste final de semana, a programação de sexta-feira incluiu a DJ maranhense Carol Vieira, depois contou com a presença marcante da banda Pandha S/A, e, mais uma vez, gerou comoção generalizada do público na grande festa das férias em São Luís.

A programação sempre pauta aspectos da cultura maranhense e recebe muito bem os turistas que, bastante numerosos, vão chegando. Argentinos, alemães, franceses e os turistas dos outros estados brasileiros estão na lista dos nossos visitantes ilustres.

Para além dos palcos

Outro aspecto salutar para a economia do estado é o aumento da venda de comidas e bebidas por trabalhadores móveis. A vendedora de churrasquinho Jaciara Sousa é quem legitima o poder de transformação na sua renda do final do mês.

“Os clientes que vêm conferir os shows, acabam visitando a nossa barraca e sempre voltam. As noites aqui estão sendo ótimas”, afirma a vendedora, sorrindo e com o estoque quase vazio por causa das vendas.

A festa continuou no sábado na Praça da Lagoa com o grupo Arte Erê, do Centro de Cultura Negra, com uma apresentação voltada para o público infantil.