Seguem abertas as inscrições para os municípios que desejam receber o Aulão do Enem

Criado pelo Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) o programa pré-universitário ‘Aulão do Enem’ tem como objetivo preparar os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este ano acontece a terceira edição do programa. Em 2017, o lançamento ocorreu em São Mateus. A chamada pública para que os municípios se inscrevam para receber o Aulão continua aberta até o dia 30 deste mês.

“Já recebemos vários pedidos de inscrição de municípios que querem receber a megarrevisão. Aqueles que cumprirem as metas estabelecidas no edital vão ter o programa. Para nós é uma satisfação atender aos municípios”, destaca o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada.

O Aulão do Enem contribuiu com mais de 100 estudantes que participaram das 65 megarrevisões em 2016 para que obtivessem êxito no projeto de ingressar em uma universidade. A grande maioria são estudantes do interior do Estado.

Este ano a meta é levar a megarrevisão para pelo menos 70 municípios maranhenses contemplando mais de 30 mil alunos. Uma das novidades desta edição é a criação do PreUni ITA, preparatório para os maranhenses que desejam fazer o vestibular do instituto. “Estamos em articulação com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) para que São Luís seja local de prova do vestibular. Hoje os locais mais próximos são Fortaleza, Belém e Teresina e nós queremos incluir São Luís como local de prova”, contou Almada.

A edição piloto do PreUni ITA acontecerá somente em São Luís.

Outra novidade, segundo informou o secretário, é que este ano a Secti irá acrescentar na megarrevisão uma hora para tratar de temas ligados à cidadania, democracia, política e ao exercício da política para o bem comum. “Então vamos ter essa hora a mais que servirá para discutir esses temas de cidadania e atualidades dentro do nosso Aulão do Enem”, disse o secretário.

A previsão de início das aulas é agosto. O tempo entre o lançamento do programa e o início das aulas é o período preparatório em que a Secti vai checar os municípios que estão solicitando o aulão para ver qual a estrutura que têm para a realização das aulas, selecionar professores e preparar o material didático, apostilas, que serão entregues aos estudantes no dia a aula. As aulas, no formato de megarrevisão, são ministradas por professores com vasta experiência em cursinho pré-vestibular.

Sobre o Aulão

O Aulão do Enem é uma megarrevisão, gratuita, voltada para jovens e adultos que, prioritariamente, concluíram ou estão cursando o 3º ano do ensino médio interessados em ingressar na educação superior focado na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Durante a megarrevisão são disponibilizados aos alunos conteúdo de revisão para o exame do Enem 2017, trabalhando as habilidades e competências relativas às quatro áreas que compõem o exame: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemáticas e suas Tecnologias e mais a Redação.