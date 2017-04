Seduc retoma ‘Encontros Pedagógicos de Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida – COM-VIDAS’

Essa é segunda etapa de encontros para implantação das COM-VIDAS. Foto:Divulgação

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Coordenação de Temas Socioeducacionais, retomou, nesta segunda-feira (24), em Timon, uma série de Encontros Pedagógicos para fortalecimento das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDAS) e visando capacitar educadores e técnicos para criação das ‘Com-vidas’.

A ação, que é parte de convênio entre o Governo do Estado, por meio da Seduc, e o Governo Federal, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), também objetiva promover o acompanhamento do processo de implementação das comissões, de forma articulada com os objetivos educacionais estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Estaduais, em conformidade com a Meta 07 do Plano Estadual de Educação.

A série de dez encontros será realizada nas sedes das Unidades Regionais de Educação (UREs), com a participação de professores e técnicos das rede públicas estadual e municipais, envolvendo 65 municípios. Os encontros também servem como etapa preparatória para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, prevista para 2018.

Essa é segunda etapa de encontros para implantação das COM-VIDAS. A primeira etapa aconteceu com a participação de 9 Unidades Regionais de Educação. A partir desses encontros, serão desenvolvidas as ações das COM-VIDAS nas escolas.

‘COM-VIDAS’

A Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida é uma nova forma de organização na escola e se baseia na participação de estudantes, professores, funcionários, diretores, comunidade. É, ainda, parte do desdobramento da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério da Educação em 2003, que transformou milhares de escolas de todo o país em espaços de mobilização que deram aos jovens, professores e professoras e às comunidades a oportunidade de opinar, reunir e priorizar suas sugestões de como cuidar do Brasil.

O principal papel da COM-VIDA é potencializar as ações de educação ambiental nas escolas do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e de ensino médio, por meio da criação e manutenção de um espaço democrático e participativo que congregue toda a comunidade escolar e fomente iniciativas voltadas para a sustentabilidade socioambiental e à melhoria da qualidade de vida na escola e sua comunidade, assim como estabelecer diálogo sobre temas socioambientais contemporâneos. Cronograma dos Encontros Pedagógicos ‘COM-VIDAS’

Os encontros acontecem nas sedes das seguintes UREs: Timon (24 e 25/04); Codó (26 e 27 /04); Bacabal e Itapecuru-Mirim (03 e 04 /05); Viana e Imperatriz (09 e 10/05); Zé Doca (11 e 12/05); São Luís (15 e 16/05); Balsas (22 e 23); e em Barra do Corda (24 e 25 /05).