Seduc realiza encontro de trabalho com gestores das 19 Unidades Regionais de Educação do Estado

Alinhar as metas e reforçar o planejamento da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para o ano de 2017. Este foi o objetivo da reunião de trabalho realizada, nesta quinta-feira (26), pelo secretário Felipe Camarão e auxiliares do órgão, com os gestores e diretores pedagógicos das 19 Unidades Regionais de Educação (UREs) do Maranhão.

De acordo com o secretário Felipe Camarão, o momento foi oportuno para reforçar muitos assuntos que fazem parte da rotina de trabalho dos servidores que atuam nas Unidades Regionais, como prestação de contas, formação de professores, reordenamento da rede, entre outros. “Essas reuniões de trabalho são muito importantes, pois além de possibilitar a troca de experiências vividas em cada URE, contribui para o alinhamento das metas que o governador Flávio Dino tem para a educação, que é elevar os índices educacionais de nosso Estado e garantir escolas dignas para todas as comunidades acadêmicas”, destacou.

A reunião contou com a participação de gestores e diretores pedagógicos de todas as regionais de educação do Estado, que novamente aprovaram a iniciativa da Secretaria de aproximar todos aqueles que fazem a gestão da educação da rede pública estadual. “Esta é uma oportunidade de alinhar as informações sobre as ações que precisam ser desenvolvidas neste ano letivo. Diálogo tem sido uma das marcas do governo Flavio Dino”, enfatizou a gestora da URE de Caxias, Lacy de Lurdes Assunção.

Claudio José Braga Rocha, que é diretor pedagógico de Educação da URE de Barra do Corda, também destacou como positivo o momento. “Um encontro deste nível, principalmente no início do ano, vem para oxigenar o trabalho lá na ponta, nas UREs. A gente chega aqui, discute e alinha as ações a serem desenvolvidas. Isso é fundamental”, afirmou.

“É fundamental que estes encontros aconteçam. É um momento para conversarmos com todos os setores da Seduc, e, assim, alinharmos as informações para que, ao retornarmos às nossas regionais, possamos dialogar com os professores e gestores escolares”, disse a professora Fátima Falcão, gestora da URE de Codó.

“São momentos fundamentais para que a gente possa tirar nossas dúvidas, trazer nossas demandas e discutir junto com a gestão da Seduc os caminhos para resolver os problemas e avançar com a educação”, falou Maria Francisca Alves, gestora da URE de Itapecuru. “São de extrema importância para que possamos fundamentar o nosso trabalho, e, com isso, possamos trabalhar para avançar na melhoria do nosso IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]”, avaliou Eva Lúcia Barbosa dos Santos, gestora da URE de Barra do Corda.

Trabalho em conjunto

Em continuidade às reuniões de trabalho em prol do fortalecimento da educação no Estado, nesta sexta-feira (27), o secretário de Estado da Educação e toda equipe da Seduc estará reunida com secretários municipais de educação para alinhar metas educacionais e fortalecer o regime de colaboração com as redes municipais de educação, focando na qualidade do ensino e da aprendizagem.

O ‘Encontro de Políticas Educacionais com Secretários Municipais de Educação’ será realizado a partir das 8h30, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís. Na oportunidade, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, apresentará aos prefeitos toda a equipe da Seduc, como forma de estreitar as relações entre os diversos setores da secretaria e os municípios.