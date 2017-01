Seduc e Semu assinam Termo de Cooperação Técnica por igualdade de gêneros na escola

As Secretarias de Estado de Educação (Seduc) e da Mulher (Semu) assinaram, na quinta-feira (12), o Termo de Cooperação Técnica para implantação das ações do projeto “A escola como espaço de prevenção: gênero e igualdade em questão – Seduc”. O objetivo da iniciativa é trabalhar em escolas da rede estadual de ensino a questão da violência contra a mulher, a partir da conscientização sobre a igualdade de gêneros.

Nesta primeira etapa, o projeto será desenvolvido em escolas da rede estadual nos 10 municípios com menor IDH, além de outras 10 escolas da Unidade Regional de Educação (URE) de São Luís, e beneficiará aproximadamente 15 mil alunos do Ensino Médio, que passarão por formação relativa à desconstrução dos saberes machistas, para que possam dentro e fora da escola atuar na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher, nos seus territórios.

As formações serão ministradas por outros jovens protagonistas sociais, já empoderados da cultura contra a desigualdade de gêneros e da não violência contra a mulher. Durante a formação será utilizado material didático produzido em outros projetos como o da Lei Maria da Penha, desenvolvido em parceria entre a Seduc e o Ministério Público Estadual (MPE). Além disso, os jovens vão produzir vídeos de bolso, entre outros trabalhos, e os que mais se destacarem serão premiados. “O processo educativo é, sem dúvida para nós das políticas públicas para as mulheres, o estruturante. Nossa política estabelece que precisamos ter uma escola não sexista, não discriminatória. E, para isso, a gente precisa que a nossa escola seja um espaço de prevenção, que ensine sobre a igualdade com saberes estruturantes, mas, também tenha atitude, seja protagonista nas ações de enfrentamento à violência”, pontuou Laurinda Maria de Carvalho Pinto, Secretária da Mulher.

“O governo do Maranhão está realizando muitas obras físicas, que são fundamentais para o desenvolvimento do estado. Mas, se não desenvolvermos ações como esta, que visa transformar a vida das pessoas, de nada adiantará levantar paredes. E o governador Flávio Dino é consciente disso, tanto que executa uma política pública voltada para a cidadania, para os direitos humanos. O que a gente faz é uma política de construção de cidadania, voltada para a dignidade da nossa gente. E esse projeto representa muito para a formação de nossos jovens”, enfatizou o secretario da Educação, Felipe Camarão.

A coordenação do projeto será compartilhada entre as duas secretárias. Seduc, por meio da secretaria adjunta de gestão das Ure´s, e a Semu, por meio da secretaria adjunta da mulher. “A escola é um espaço fundamental para se trabalhar mudanças de comportamento. E trabalhar essa temática com os estudantes é uma forma de possibilitarmos que a nossa sociedade possa ser mais justa e igualitária no tratamento entre homens e mulheres”, disse Rosejany de Paula, Secretaria Adjunta de Gestão das URE´s.

“A desigualdade de gêneros gera todo tipo de violência contra a mulher na nossa sociedade. A nossa luta e o nosso trabalho são por igualdade. A gente precisa saber que a mulher tem um papel importantíssimo na sociedade, como o homem também tem, e que a gente precisa dar visibilidade para que a violência seja enfrentada”, destacou Susan Lucena, secretária adjunta da mulher.