Seduc divulga resultado final do concurso interno para Unificação de Matrículas

O Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), divulga nesta sexta-feira (30), o resultado final do concurso interno para Unificação de Matrículas (Edital 002/2016/Seduc).

Após a análise dos recursos interpostos, foram classificados 200 professores, nesta, que é uma ação inédita do Governo do Estado do Maranhão, representando conquista histórica para os professores da Rede. A medida foi regulamentada pelo governador Flávio Dino, por meio do Decreto nº 31.538 de 2016.

Para o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão a Unificação de Matrículas é mais um ponto importante da agenda de valorização dos profissionais do magistério da Educação Básica atendido pela gestão do Governador Flávio Dino. “Continuaremos trabalhando e reunindo esforços para a valorização dos docentes e o atendimento de pleitos justos pelos quais a categoria lutou por muitos anos, bem como seguindo com diálogo para encontrarmos caminhos e soluções para questões que ainda precisamos superar. Sempre visando garantir uma educação digna para os nossos jovens”, enfatizou o secretário.

A lista com o resultado final dos aprovados está disponível no site da Seduc no endereço eletrônico http://www.educacao.ma.gov.br/. Para consultar o resultado da interposição de recursos o candidato deverá acessar o link: http://sistemas.educacao.ma.gov.br/sisaum/frmLogarUsuarios.aspx

Adia Ampliação de Jornada

Em relação ao seletivo interno para Ampliação da Jornada, de 20 para 40 horas semanais (Edital 006/2016/Seduc), a Secretaria de Estado da Educação informa que, após pré-análise dos recursos interpostos pelos candidatos, foram constatadas situações que merecem maior averiguação, exigindo consultas a outros órgãos para a devida análise.

Pelo exposto e visando garantir a apuração destas situações, o resultado final da ampliação de jornada será adiado. A decisão tem como objetivo garantir a lisura e transparência do trabalho desenvolvido.

Por outro lado informa que o resultado final tem como nova data o próximo dia 20 de janeiro de 2017.