Seduc cria sistema permanente de remoção para professores da rede estadual

Com objetivo de formar cadastro de remoção para os professores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, que têm interesse em lecionar em outra localidade, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) criou o Sistema Permanente de Remoção (Siper), uma plataforma digital que visa o preenchimento contínuo de vagas disponíveis na rede estadual de ensino.

O acesso ao sistema de remoção será realizado, exclusivamente, pelo endereço eletrônico:http://sistemas.educacao.ma.gov.br/bancoRemocao/frmLogarUsuario.aspx. Para se inscrever, o professor deverá informar o número do CPF e da(s) matrícula(s) docente. É preciso anexar à inscrição cópia do contracheque, termo de posse, Carteira de Identidade, CPF e certidão de tempo de serviço, todos digitalizados em formato PDF. Quando houver duas matrículas, a documentação deverá ser correspondente a cada uma das matrículas.

O professor poderá escolher, por meio do sistema, três municípios da mesma Unidade Regional de Educação (URE) para a remoção. O servidor que tiver sua inscrição deferida será classificado no cadastro de remoção, obedecendo aos seguintes critérios: maior tempo de serviço no cargo para o qual pretende ser removido e o de maior idade.

Vagas

A remoção está condicionada ao surgimento de vaga, durante o período de vigência do cadastro. As vagas, decorrentes de vacância, exoneração ou contrapartida de redistribuição, serão informadas no primeiro dia útil do mês deste ano. Os resultados da classificação do cadastro de remoção serão divulgados no portal da Seduc (www.educacao.ma.gov.br), no dia , e o resultado final será homologado e publicado no dia 23 do mesmo mês.