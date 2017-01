Seduc convoca aprovados em cadastro de reserva em seletivo para educação no campo

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgará, nesta terça-feira (17), o edital de convocação dos candidatos aprovados, em cadastro de reserva, no seletivo simplificado para contratação temporária de professor da modalidade de Educação no Campo. Os convocados devem comparecer, no prazo de três dias, na sede das Unidades Regionais de Educação (URE’s), com a documentação exigida no edital.

Ao todo, 136 candidatos aprovados em cadastro de reserva estão sendo convocados para diversos municípios maranhenses. Confira o edital de convocação e a relação dos convocados no site da Seduc.