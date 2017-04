Sedel participa de aula inaugural do projeto ‘Fórum do Jaracaty’

No sábado (08) o presidente da Comissão de Avaliação de Projetos Incentivados (CAPEI) da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), Leonardo Cordeiro, participou da aula inaugural do projeto social “Ações esportivas Fórum do Jaracaty”. Na ocasião, o presidente da Capei esteve representando o secretário da pasta, Márcio Jardim.

O Fórum Jaracaty é um projeto que atua há sete anos na promoção de um espaço democrático, com inclusão social dos moradores menos assistidos da comunidade do Jaracaty, e é patrocinado pelo Governo do Estado, com incentivo da Cemar, via Lei de Incentivo ao Esporte. O Projeto conta com atividades de judô, tênis de mesa, recreação, brinquedoteca, além de informática, cortes de cabelo, designer de sobrancelhas, plantão psicológico e clínica médica (geral e dermatológica).

Para o presidente da Capei, o apoio a projetos como este é uma forma de proporcionar opções de esporte e lazer para a comunidade abrangida. “O projeto do Jaracaty já é realizado há três anos com o apoio da Sedel e incentivo da Cemar, e atende crianças e jovens na área do Jaracaty três vezes na semana, realizando um atendimento social fantástico, sendo uma das poucas opções de esporte e lazer para os jovens daquela comunidade”, afirmou.

Sobre a Lei de Incentivo

Aprovada no dia 15 de agosto de 2011, a Lei de Incentivo ao Esporte, de autoria do secretário de Estado do Esporte e Lazer, Joaquim Haickel, possibilita o fortalecimento do esporte no Maranhão. Este incentivo ocorre porque as empresas que recolhem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado podem apoiar projetos esportivos de qualquer modalidade.