Sectur oferece curso de capacitação para monitores das casas de cultura

Com o objetivo de ampliar a formação de monitores dos equipamentos culturais do Governo do Maranhão, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur) oferece semanalmente oficina de capacitação para estagiários. O curso de formação continuada é realizada na Casa de Nhozinho, Centro Histórico de São Luís, toda -feira, dia em que as casas de cultura fecham para manutenção.

Silvana Pinto Mendes, 26 anos, é estudante de Artes Visuais na Universidade Federal do Maranhão (Ufma) e participa do curso de capacitação há um mês. “Esse curso me dá uma possibilidade de aprender mais sobre toda essa cultura que nos rodeia, e de poder passar esse conhecimento para outras pessoas. Acredito, também, que nós, estudantes e estagiários, somos muito estranhos ao nosso próprio espaço, eu mesma só vim conhecer os centros culturais da cidade um tempo depois de fazer parte deste universo. Me assustou o tamanho de tudo isso”.

“Com esse processo de formação continuada, nós pretendemos fazer com que as pessoas que venham visitar as casas culturais, possam vivenciar a cultura de um jeito maior e melhor. Os monitores agora podem transmitir a nossa história de modo mais fácil para os visitantes e para os turistas que passam por aqui”, disse o superintendente de Cultura Popular, Carlos Lula.

Visando atender as demandas dos visitantes, que buscam conhecer os centros de cultura do Maranhão, e professores que precisam dos conhecimentos disponíveis nos museus para ampliar a metodologia aplicada a seus alunos, foi pensado na criação do curso de formação continuada, para que os mediadores tenham um conhecimento abrangente sobre todas as culturas em exposição. Os estudantes também têm aulas de espanhol para auxiliar no contato com visitantes estrangeiros.

Como parte das atividades da capacitação, os mediadores precisam, em um período de seis meses, produzir um artigo cultural para que sejam publicados pelo museu em livro digital e em formato digital. Atualmente, os artigos estão na sétima edição e foram criados a partir da ideia de um projeto da Casa de Nhozinho chamado Memorias de Velho.