Sectur leva ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes a Porto Rico

Atrair o turista para que aprecie as belezas naturais e culturais do estado, ao mesmo tempo em que movimenta a economia. Esse é um dos objetivos do Governo do Maranhão que, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur,) tem combatido práticas socialmente nocivas ao turismo como a exploração sexual. Por isso, na visita da equipe da Sectur ao Polo Floresta dos Guarás, que teve início dia 30 de janeiro e segue até 5 de fevereiro, estão sendo promovidas palestras de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em alinhamento com Programa Turismo Sustentável e Infância (TSI), do Ministério do Turismo (MTur). Na passagem pelo município de Porto Rico, crianças e adolescentes assistiram palestras de conscientização e foram incentivadas a multiplicar as informações com os familiares.

De acordo com estudo realizado pelo Grupo de Pesquisa sobre Violência e Exploração Sexual (Violes/UnB) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência (Unicef), cerca de 937 municípios do país registram casos deste tipo de abuso. Grande parte deles se localiza em regiões onde o turismo é bem desenvolvido e tem intensa participação na economia local.

“Nosso objetivo é alertar crianças, adultos e integrantes da cadeia produtiva do turismo para que sejam multiplicadores no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, infelizmente, ainda existem muitos casos, mas como missão socialmente responsável, temos que desenvolver ações para extinguir essa prática criminosa, tomando o Turismo como referência”, ressalta o secretário adjunto de Turismo da Sectur, Hugo Veiga.

Porto Rico

Município integrante do Polo Floresta dos Guarás, o município de Porto Rico tem pouco mais de 6 mil habitantes, mas com potencial para, futuramente, se transformar em produto para o turismo de experiência ou comunitário, devido às tradições de suas comunidades quilombolas.

Com essa possibilidade e em alinhamento com as diretrizes do MTur, a Sectur com o apoio da Secretaria Municipal de Porto Rico, promoveu uma palestra adaptada para crianças, no Centro de Ensino Fundamental Antomar Diniz Magalhães.

“Com uma linguagem específica e material lúdico, conversamos com algumas crianças da comunidade. E foi muito bom, no meio da apresentação, ser surpreendida por uma criança que disse já saber muito sobre o assunto, porque a mãe é conselheira tutelar da cidade. Isso nos deixa satisfeito, porque em um município de pequenas dimensões existem pessoas sensibilizadas com o tema”, explica a assessora especial da Sectur e palestrante, Karen Moraes.

Turismo Sustentável e Infância – O Programa de Turismo Sustentável e Infância (TSI) é estruturado em quatro eixos principais: projetos de inclusão social e capacitação profissional, formação de multiplicadores, seminários de sensibilização e campanhas.

O Disque Denúncia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, Disque 100, é uma das ações do TSI que depende da participação popular. A ligação é gratuita e de abrangência nacional. As denúncias são anônimas, não sendo necessária a identificação. O serviço funciona todos os dias da semana, inclusive feriados, das 8h às 22h.

As próximas atividades do TSI, no Polo Floresta dos Guarás, serão realizadas em Apicum-Açu, Cururupu e, como pertencente a este município, a Ilha dos Lençóis.