Secti firma convênio com OAB

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) firmou hoje um Termo de Cooperação Técnico Científico com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O principal objetivo do convênio é estabelecer um programa com intercâmbio científico, tecnológico, educacional, utilização das instalações e equipamentos para a comunidade jurídica e estudantes do Instituto de Educação, Ciência, Tecnologia do Maranhão (Iema).

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, os estudantes do curso técnico de serviços jurídicos do Iema poderão ter um auxilio maior com essa parceria, além de desenvolver vários trabalhos com a OAB.

“A OAB é uma instituição respeitada nacionalmente e internacionalmente, que congrega os profissionais de direito do Brasil. Nós temos a responsabilidade, enquanto secretaria, de oferecer educação profissionalizante. Está nesse sentido a relevância da assinatura porque permite a inserção dos nossos estudantes no mundo do trabalho”, afirmou Almada, destacando o conjunto de atividades que, a partir da parceria, podem ser realizadas com o desenvolvimento de cursos, eventos, publicações na educação coorporativa e profissional.

A parceria terá também o acompanhamento da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA). O diretor da escola, João Batista Ericeira, destacou a importância dessa parceria. “As duas instituições vão ganhar muito, porque vai permitir uma publicação, uma cooperação de um trabalho científico, a realização de eventos, cursos que irão capacitar os advogados e a comunidade jurídica. Os alunos do Iema terão estágio, conhecerão a OAB, outros órgãos e a própria escola”, comentou João Batista.

O vice-presidente da OAB, Pedro Augusto de Alencar, contou sobre a disponibilidade da OAB nesta parceria. “Estamos ampliando a nossa parceria e ficamos felizes com a Secti, vamos oferecer toda a estrutura necessária neste projeto que só vem somar conosco”, disse.