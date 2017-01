Secretários debatem agenda comum em Segurança, durante 13ª Fórum de Governadores da Amazônia Legal

Segurança Pública e a constituição de uma agenda em comum foram temas debatidos nesta quinta-feira (26), primeiro dia do 13ª Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, que está sendo realizado em Macapá (AP). O secretário de segurança pública do Maranhão, Jefferson Portela, participou da reunião técnica entre os gestores estaduais de Meio Ambiente, de Educação, de Saúde, da Assistência Social e da própria Segurança Pública, além de gestores ligados à infância e adolescência, em que serão definidas pautas prioritárias para serem apresentadas no encontro dos chefes dos executivos da Amazônia Legal.

“Se trata de uma proposta nova dentro do Fórum, porém um problema que afeta todos os estados da federação, pois o Governo do Maranhão junto a sua pasta da Segurança, já estava conscientizado de este tema, porém em conjunto”, destacou Portela.

Esta é a primeira vez que o tema Segurança e suas políticas públicas são tratados no fórum. Destaque para as discussões sobre a segurança pública nas fronteiras, nas divisas, a formalização de termo de cooperação entre as polícias Militares e Civil para operações nas regiões entre os estados, o sistema prisional e o combate às ações do crime organizado.