Secretário Márcio Jardim participa da abertura dos Jogos Escolares Raposenses – JERAs 2017

Na tarde da última quinta-feira, 20, o secretário de Estado do Esporte e Lazer, Márcio Jardim, participou da cerimônia de abertura oficial dos Jogos Escolares Raposenses – JERAs 2017. A cerimônia foi realizada no Ginásio do Serviço Social do Comércio – Sesc do município e reuniu atletas, professores, familiares e autoridades locais.

Ao lado da prefeita da Raposa,Talyta Laci; do secretário municipal de esporte, Djalma Fonseca; e da secretária municipal de educação, Zélia Maria; Jardim, representando o governo do Estado, falou da satisfação em participar da abertura dos JERAs destacando a volta do munícipio à competição.

“É sempre uma alegria para nós participarmos da abertura aos jogos escolares; quando um município participa dos Jogos Escolares Maranhenses, os JEMs. Quero sublinhar um fato muito importante: é que depois de vários anos o município de Raposa volta a dar condições a seus adolescentes, a sua juventude de participar dos jogos nesse momento e isso é motivo de muita alegria”, destacou.

O secretário de Estado finalizou parabenizando o esforço da prefeitura para realizar o evento e reforçou o compromisso do governo do Estado em dar mais apoio aos jogos com a doação de kits esportivos. Após cinco anos sem participar dos Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) o município abre a competição municipal com força total, como disse o secretário municipal de esporte, Djalma Fonseca: “Os jogos estavam esquecidos na Raposa, pois há cinco anos não acontecia esse evento e agora voltamos com força total tendo a certeza de que serão jogos brilhantes. A nossa força maior, além da prefeitura, é o Governo do Estado que tem dado todo apoio e fico muito grato”, disse.

Os Jogos Escolares Raposenses – JERAs 2017 abre a competição com a participação de 11 escolas e cerca de 500 alunos inscritos, disputando em três modalidades esportivas: futsal, beach soccer e judô