Secretário Jhonatan Almada recebe reitora da UemaSul Elizabeth Fernandes

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, recebeu na tarde desta quinta-feira (5), a reitora da Universidade Estadual da Região Tocantina (UemaSul), Elizabeth Nunes Fernandes, acompanhada dovice-reitor Expedito Barroso. Na oportunidade, eles dialogaram acerca de um termo de cooperação técnica com a Secti, e com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema).

De acordo com o secretário Jhonatan Almada, o diálogo é importante, pois a Secti, enquanto órgão coordenador da política de educação superior do Maranhão tem o papel de fomentar iniciativas. “A Universidade da Região Tocantina significa o cumprimento de uma das principais diretrizes do governo, que é regionalizar e democratizar o acesso aos serviços públicos. Esse é um dos princípios das ações governamentais na área da educação superior”, disse.

Segundo a reitora da UemaSul, Elizabeth Fernandes, a universidade recebe com muita satisfação as parcerias. “Esse momento é importante para dialogar sobre as parcerias, mas também é uma oportunidade de agradecer o apoio que a Secti tem concedido para a criação e implantação da UemaSul”, destacou.

“Nesse momento iremos implantar de fato a universidade. O ano de 2017 representa a implantação da UemaSul. A partir de agora vamos criar PDI e PPI, que são planos de desenvolvimento institucional e o projeto pedagógico da instituição”, acrescentou.

A UemaSul tem previsão de funcionamento no segundo semestre deste ano e, inicialmente, os cursos serão os mesmos já ofertados pela Uema. Apenas em 2018 novos cursos serão ofertados, após estudo do arranjo produtivo regional e discussão com a sociedade em geral e a comunidade acadêmica. Uma nova sede será construída para a instituição. A obra, orçada em R$ 13 milhões, tem previsão de entrega em 2018.