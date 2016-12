Secretaria de Segurança lança “Operação Rapina” para inibir roubo ou furto de veículos

A Secretaria de Estado de Segurança Pública lançou na tarde desta quarta-feira (28) a operação batizada de Rapina para informar as ocorrências relacioandas a roubos de veículos, por meio de um número, via aplicativo WhatsApp (98) 98412 1411. O aplicativo será a principal arma a ser usada pela Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Civil da capital (Spcc), com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (Drfv) em parceria com o Centro Tático Aéreo (Cta) para combater os crimes na região metropolitana.

Todo o esquema contará com equipes pelo ar e terra que ficarão posicionadas para atender exclusivamente as demandas que visam coibir os roubos e furtos de veículos, principalmente nas áreas leste e norte de São Luís, onde há os maiores índices de tal modalidade.

“Quando um veículo é roubado as chances de recuperação são maiores nas primeiras horas após a ocorrência. Por isso o objetivo de se criar a operação” destacou o secretário Jefferson Portela.

A coletiva contou com a presença do secretário de segurança pública, Jefferson Portela; da subdelegada-delegada geral da Polícia Civil, Adriana Amarantes; do Coronel Ismael Fonseca, coordenador do Centro Tático Aéreo (Cta), do Superintendente da Polícia Civil da Capital, Armando Pacheco e do diretor de operações da Polícia Civil, delegado Inácio Henrique.